З чим їсти гречку для максимальної користі

Гречку корисно поєднувати не лише з овочами, а й з фруктами.

Попри всі свої переваги, гречана крупа не містить усіх незамінних амінокислот. Та й засвоюються білки рослинні гірші за білки м’яса, риби, птиці, яєць, молочних продуктів. Якщо з рослинної їжі білки засвоюються на 70%, тваринні - на 95-96%. Тому гречану кашу корисно доповнювати та збагачувати тваринним білком. Така комбінація виходить повноціннішою за своїм складом. Гречана каша з молоком, гречка з яйцем, рибою, м’ясом птиці та навіть гречка з сиром.

Дієтолог Світлана Фус розповіла, із чим найкраще поєднувати гречку для максимальної користі.

Гречку корисно поєднувати з овочами, наприклад, з капустами: морською, броколі та квашеною білокачанною. Таке поєднання буде багате на харчові волокна, які виступають у ролі природного сорбенту, вітамінами і мінералами.

Вода, в якій вариться гречка, вбирає усі корисні речовини цієї крупи. Тому при варінні варто правильно розраховувати кількість води, щоб її не зливати. Ідеальні пропорції: 1:2,5 (1 частина гречки та 2,5 частини води).

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