Укр

"Большая стройка" запустила первую в Украине систему управления дорожным движением на магистрали Киев – Борисполь

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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"Большая стройка" запустила первую в Украине систему управления дорожным движением на магистрали Киев – Борисполь Новость обновлена 11 февраля 2022, 08:37

На магистрали Киев – Борисполь заработала уникальная система интеллектуального управления дорожным движением. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Киевской области.

"19 информационных порталов и более 130 камер помогают следить за условиями движения на 17-километровом участке трассы М-03. Эта система первая в Украине. В течение месяца система работала в тестовом режиме", – говорится в сообщении.

Трассу Киев – Борисполь восстановили в прошлом году за рекордные 2 месяца в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". На маршруте отремонтировали дорожное покрытие, два путепровода, автопавильоны и подземные переходы. Для сохранения отремонтированной дороги смонтировали площадку взвешивания в движении WIM.

Теперь на магистрали, пропускающей 85 тысяч авто в сутки, заработали уникальные информационные табло. Они отображают информацию о дорожных условиях и ограничениях, разрешенной скорости, пробках, температуре и состоянии дорожного покрытия.

"Для контроля и мониторинга участка движения на трассе использована система Invipo. Это платформа, позволяющая интегрировать проекты интеллектуальных транспортных систем: объединяет дорожные технологии и системы, централизует их контрольные точки, собирает и проверяет данные, создает разумные сценарии и аналитические инструменты", – объясняют в Службе автомобильных дорог.

Платформа также позволяет контролировать и управлять дорожными технологиями, устройствами и системами с одного места.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.

Теги:
#Дороги #Большаястройка #Программазеленского
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