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"Велике будівництво" запустило першу в Україні систему управління дорожнім рухом на магістралі Київ – Бориспіль

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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"Велике будівництво" запустило першу в Україні систему управління дорожнім рухом на магістралі Київ – Бориспіль Новина оновлена 11 лютого 2022, 08:37

На єдиній магістралі Київ – Бориспіль запрацювала унікальна система інтелектуального управління дорожнім рухом. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Київській області.

"19 інформаційних порталів та більш як 130 камер допомагають стежити за умовами руху на 17- кілометровій ділянці траси М-03. Ця система є першою в Україні. Впродовж місяця система працювала в тестовому режимі", — йдеться у повідомленні.

Трасу Київ — Бориспіль відновили минулого року у рекордні 2 місяці в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". На маршруті відремонтували дорожнє покриття, два шляхопроводи, автопавільйони та підземні переходи. Для збереження відремонтованої дороги змонтовали майданчик зважування-в-русі WIM.

Відтепер на магістралі, що пропускає 85 тисяч авто на добу, запрацювали інформаційні табло. Вони відображають інформацію про дорожні умови та обмеження, дозволену швидкість, затори, температуру та стан дорожнього покриття.

"Для контролю і моніторингу ділянки руху на трасі використана система Invipo. Це платформа, яка дозволяє інтегрувати проєкти інтелектуальних транспортних систем: об’єднує дорожні технології та системи, централізує їхні контрольні точки, збирає та перевіряє дані, створює розумні сценарії та аналітичні інструменти", — пояснюють в Службі автомобільних доріг.

Платформа також дозволяє контролювати та керувати дорожніми технологіями, пристроями та системами з одного місця.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили 14 тисяч кілометрів доріг, або 40% основної мережі.

Теги:
#Дороги #Великебудівництво #Програмазеленського
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