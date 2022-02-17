"Укрзализныця" детально прорабатывает все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете парламентской ВСК

"Укрзализныця" подробно прорабатывает все предложения по улучшению работы компании, представленные в отчете временной следственной комиссии парламента, а также все возможности для урегулирования спорных вопросов, которые накапливались в работе "Укрзализныци" за предыдущие годы. Об этом сообщают "Українські новини".

В частности, на замечание ВСК о необходимости вернуть вопрос реформирования железнодорожного транспорта Украины в поле зрения правительства, в УЗ подчеркнули, что этот вопрос был и должен быть в поле зрения правительства как единственного акционера и представителя народа Украины.

"Кроме того, правительство назначило ответственных лиц — новый, профессиональный наблюдательный совет, состоящий из независимых членов, избираемых на прозрачном конкурсе, а также из представителей государства в наблюдательном совете", — добавили в ведомстве.

В свою очередь, глава парламентской ВСК по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога", народная депутат Украины Юлия Гришина во время обсуждения отчета комиссии отметила, что парламент и Кабинет министров Украины должны объединить усилия для интенсификации реформы железнодорожного транспорта и улучшения качества и безопасности перевозки пассажиров. В частности – активизировать работу над внедрением нормативно-правовых актов, формирующих "Дорожную карту реформ".

Она отметила, что отчет фиксирует и диагностирует проблемы отрасли, которые накапливались в течение 2015-2020 годов. При этом Юлия Гришина обратила внимание, что часть проблем уже сегодня решается.

"Благодаря работе ВСК и инициативному подходу новой команды Министерства инфраструктуры Украины удалось повысить тарифы на грузовые перевозки, что позволит УЗ уже в этом году получить плюс 14 миллиардов гривен. Еще на 4 миллиарда гривен меньше УЗ потратит благодаря введению прямых контрактов на закупку электроэнергии", — сказала народная депутат

Как известно, в конце 2021 года на "Укрзализныце" стартовали масштабные изменения по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, программа предусматривает обновление парка подвижного состава.