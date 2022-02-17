"Укрзалізниця" детально опрацьовує усі пропозиції щодо покращення роботи компанії, представлені у звіті парламентської ТСК

"Укрзалізниця" детально опрацьовує усі пропозиції щодо покращення роботи компанії, представлені у звіті тимчасової слідчої комісії парламенту, а також всі можливості для врегулювання спірних питань, які накопичувалися в роботі Укрзалізниці за попередні роки. Про це повідомляють "Українські новини".

Зокрема, на зауваження ТСК щодо необхідності повернути питання реформування залізничного транспорту України в поле зору уряду, а УЗ наголосили, що це питання було і має бути у полі зору уряду як єдиного акціонера й представника народу України.

"Крім того, уряд призначив відповідальних осіб – нову, професійну наглядову раду, яка складається з незалежних членів, що обираються на прозорому конкурсі, а також з представників держави в наглядовій раді", — додали у відомстві.

В свою чергу, голова парламентської ТСК з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", народна депутатка України Юлія Грішина під час обговорення звіту комісії зазначила, що парламент та Кабінет міністрів України мають об’єднати зусилля для інтенсифікації реформи залізничного транспорту та покращення якості та безпеки перевезення пасажирів. Зокрема — активізувати роботу над впровадженням нормативно-правових актів, які формують "Дорожню карту реформ".

Вона зазначила, що звіт фіксує та діагностує проблеми галузі, які накопичувалися протягом 2015-2020 років. При цьому Юлія Грішина звернула увагу на те, що частина проблем уже сьогодні вирішується.

"Завдяки роботі ТСК та ініціативному підходу нової команди Міністерства інфраструктури України вдалося підвищити тарифи на вантажні перевезення, що дасть УЗ можливість вже цього року отримати плюс 14 мільярдів гривень. Ще на 4 мільярди гривень менше УЗ витратить завдяки запровадженню прямих контрактів на закупівлю електроенергії", — сказала народна депутатка.

Як відомо, наприкінці 2021 року на Укрзалізниці стартували масштабні зміни за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Як повідомив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, програма передбачає оновлення парку рухомого складу.