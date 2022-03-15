Тимошенко: Специальный штаб собирает данные о разрушенной инфраструктуре для последующего восстановления

Все поврежденные из-за войны объекты инфраструктуры будут восстановлены. Об этом сообщил в эфире информационного марафона заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Мы восстановим всем дома, люди не останутся на улице, мы это гарантируем, и это гарантирует Президент", — сказал заместитель руководителя ОП.

По его словам, уже создан отдельный штаб, который сводит всю информацию о поврежденных объектах инфраструктуры и начинает подготовку к восстановлению.

"Мы каждый день собираем обновленные данные по всем пострадавшим объектам инфраструктуры. Это и жилые дома, и социальная, и другая инфраструктура, и дороги. Мы хотим быть готовы сразу восстанавливать инфраструктуру, и занимаемся этим уже несколько дней", — подчеркнул Тимошенко.