Укр

Тимошенко: Специальный штаб собирает данные о разрушенной инфраструктуре для последующего восстановления

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Тимошенко: Специальный штаб собирает данные о разрушенной инфраструктуре для последующего восстановления Новость обновлена 15 марта 2022, 09:38

Все поврежденные из-за войны объекты инфраструктуры будут восстановлены. Об этом сообщил в эфире информационного марафона заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Мы восстановим всем дома, люди не останутся на улице, мы это гарантируем, и это гарантирует Президент", — сказал заместитель руководителя ОП.

По его словам, уже создан отдельный штаб, который сводит всю информацию о поврежденных объектах инфраструктуры и начинает подготовку к восстановлению.

"Мы каждый день собираем обновленные данные по всем пострадавшим объектам инфраструктуры. Это и жилые дома, и социальная, и другая инфраструктура, и дороги. Мы хотим быть готовы сразу восстанавливать инфраструктуру, и занимаемся этим уже несколько дней", — подчеркнул Тимошенко.

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