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Тимошенко: Спеціальний штаб збирає дані про зруйновану інфраструктуру для подальшого відновлення

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Тимошенко: Спеціальний штаб збирає дані про зруйновану інфраструктуру для подальшого відновлення

Усі пошкоджені через війну об’єкти інфраструктури буде відновлено. Про це повідомив в ефірі інформаційного марафону заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Ми відновимо всім доми, люди не залишаться на вулиці, ми це гарантуємо, і це гарантує Президент", — сказав заступник керівника ОП.

За його словами, вже створено окремий штаб, який зводить всю інформацію щодо пошкоджених об’єктів інфраструктури та починає підготовку до відновлення.

"Ми кожного дня збираємо оновлені дані щодо всіх об’єктів інфраструктури, які постраждали. Це і житлові будинки, і соціальна, і інша інфраструктура, і дороги. Ми хочемо бути готовими відразу відновлювати інфраструктуру, і займаємося цим вже декілька днів", — наголосив Тимошенко.

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