Готовимся к зиме: какие батареи лучше подойдут для квартиры, а какие - для частного дома

В выборе радиатора есть свои нюансы

На фоне обещаний того, что предстоящая зима будет наиболее тяжелой в истории независимой Украины, перед многими жителями нашей страны встал вопрос о том, как обеспечить эффективный обогрев своих квартир и домов.

Как говорится в материале Aqua-Life, в большинстве квартир и частных домов для отопления используются радиаторы (батареи). Однако их выбор на рынке большой, а правильно подобранная батарея поможет сократить расходы и обеспечить комфорт.

В квартиру или частный дом можно устанавливать все доступные на рынке радиаторы, однако есть при этом и несколько нюансов, которые стоит учесть.

Так для квартир не рекомендуют использовать стальные радиаторы панельного типа, из-за того, что у них обычно рабочее давление не превышает 6-8 атм, при том что в системах централизованного отопления давление может достигать 10 атм. Использование батареи в таких условиях может привести к деформации коллектора.

Кроме того, в таких системах не рекомендуется использовать алюминиевые радиаторы, так как при взаимодействии с разными металлами может возникать гальваническая коррозия.

Для квартир с централизованным отоплением отлично подойдут биметаллические и чугунные радиаторы, они имеют длительный срок эксплуатации и наиболее стойкие к коррозии.

Для частного дома подойдет любой радиатор, главное правильно рассчитать рабочую мощность.

Также стоит учесть тип системы отопления, которая может быть закрытой или открытой. Так для систем с принудительной циркуляцией хорошо подойдут все вышеперечисленные типы батарей, а вот для систем с естественной циркуляцией могут подойти лишь алюминиевые и чугунные радиаторы. Они имеют широкие соединительные отверстия между верхним и нижним коллекторами, что способствует равномерному прогреванию.

Напомним, из-за вероятных проблем с газом многие украинцы задумались про электроотопление, однако стоит отметить, что у этого метода тоже есть свои нюансы.