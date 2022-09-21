Выставка хризантем возвращается в столичный парк "Співоче"!
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Тематика выставки этого года пока держится в секрете
30 сентября в Печерском ландшафтном парке "Співоче" начнется осенняя выставка цветов. Сотни тысяч бутонов ярких хризантем уже ждут посетителей.
Жителей Киева и внутренне перемещенных лиц приглашают насладиться разноцветными цветочными композициями, яркими фотозонами, а также зонами отдыха и досуга.
Тематика выставки пока еще держится в секрете. Но устроители уверяют, что она обязательно принесет каждому гостю положительные эмоции.
По словам организаторов, выставка хризантем продлится до 30 октября. Приобрести билеты можно на официальном сайте или в кассе парка "Співоче".
Время работы выставки: 10.00-19.00
Стоимость билетов: 100 грн — взрослый, 25 грн — детский;
Важно: вход для пенсионеров, людей с инвалидностью I-III категорий и представителей ВСУ бесплатный. Вход для ВПЛ (взрослый) с 50% скидкой.