Виставка хризантем повертається до столичного парку “Співоче”!

Тематика цьогорічної виставки поки що тримається в секреті

30 вересня в Печерському ландшафтному парку "Співоче" розпочнеться осіння виставка квітів. Сотні тисяч бутонів яскравих хризантем вже чекають на відвідувачів.

Жителів Києва та внутрішньо переміщених осіб запрошують насолодитись різнобарвними квітковими композиціями, яскравими фотозонами, а також зонами відпочинку та дозвілля.

Тематика цьогорічної виставки поки що тримається в секреті. Але організатори запевняють, що вона обов’язково принесе кожному гостю позитивні емоції.

За словами організаторів, виставка хризантем продовжиться до 30 жовтня. Придбати квитки можна на офіційному сайті або у касі парку "Співоче".

Часи роботи виставки: 10.00-19.00

Вартість квитків: 100 грн -дорослий, 25 грн — дитячий;

Важливо: вхід для пенсіонерів, людей з інвалідністю I-III категорій та представників ЗСУ безплатний. Вхід для ВПО (дорослий) з 50% знижкою.