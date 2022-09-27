«Кикиморы» для снайперов плетет вместе с дочками 102-летняя Любовь Ярош из Житомирской области

Волонтерский семейный подряд отправил на фронт уже около десятка маскировочных костюмов

Галина Романика из села Ходорков, что под Житомиром, женщина довольно современная. Прочитав в местном чате о том, что для роспуска собранных мешков нужны люди, 69-летняя Галина села на скутер и поехала в школу.

– Там две девушки сидят и выдергивают нити из нарезанных небольшими квадратами мешков, – вспоминает Галина Владимировна. – Говорят, присоединяйтесь к нам. А я говорю, давайте, лучше я возьму материал и сделаю это дома. Вернулась домой, села в летней беседке, сижу, распускаю мешковину на нитки. Тут приходит моя старшая сестра – она живет недалеко от нас с мамой. "Что это ты делаешь?" Объяснила ей. Валентина села мне помогать. А потом и мама, опираясь на две палочки, вышла из дома. Ей недавно 102 года исполнилось, она давно практически не видит и плохо слышит, но никогда не сидит без дела. "Что это вы делаете?" – поинтересовалась. Объяснили. "Давайте и мне, быстрее будет," — присоединилась к нам мама. Так у нас и возник волонтерский семейный подряд.

Довольно скоро дочки с мамой расширили свое участие в волонтерстве.

- На следующий день отвезла нити в школу и увидела, что девушки-односельчанки плетут из них "кикиморы", — продолжает Галина. – Мне интересно стало. "Я тоже так могла бы!" — уверенно сказала им, присмотревшись к технике вязания. И снова взяла работу на дом.

"На то, чтобы сплести "кикимору", у нас уходит не меньше недели, — говорит Галина Романика. — Без мамы было бы точно дольше"

Женщина улыбается, рассказывая дальше:

– Мне некуда было повесить основу, которую вязальщицы получают от других волонтеров, из Киева. Поэтому я подставила под нее грабли и расправила основу будущего костюма на зубцах, чтобы было видно, где рукава. Девушки из школы показали, с чего начинать, и мы начали.

Работа, признается, Галина, не слишком сложная, но кропотливая. Кладешь себе на колено кучу надерганных из мешковины нитей длиной примерно до 30 сантиметров, затем из нее вытаскиваешь по две и затягиваешь их на основе в шахматном порядке: через квадратик. Так вяжется низ. А уже на рукавах ниточки заполняют каждый квадрат. Труднее всего заполнять "голову", потому что там очень мелкие квадратики. Нити трудно продевать через них.

Вот так идет процесс плетения "кикиморы"

– Так я придумала делать это с помощью крючка для вязания. Такое ноу-хау, — улыбается волонтер. – У меня море крючков и спиц, потому что давно увлекаюсь вязанием.

Вместе с Галиной работает и ее сестра Валентина

К дружной семье пенсионерок присоединилась их соседка. Пока было лето (а занимаются они этим благотворительным делом с июля), "квартет" собирался в летней беседке, а когда похолодало, перебрался на кухню в дом.

- Стали дочери плести, а я говорю: "Я буду распускать мешковину", — присоединилась к разговору 102-летняя Любовь Григорьевна Ярош. – Хотя уже вижу плохо, но найду конец и вытаскиваю нити понемногу – помогаю им. Хочу, чтобы скорей эта война кончилась. Бедные солдатики. Так мне их жалко (плачет).

Баба Люба давно уже плохо видит — разве что силуэты, да и слышит неважно. Однако у нее хорошая память. Она знает, что волонтеры передают сплетенные в Ходоркове "кикиморы" в Донецкую, Луганскую области, Харьков, Николаев, Запорожье…

– Земляки отправляют их туда, где они сегодня нужнее, – говорит бабушка. – Чтобы там стояли наши люди. Чтобы они остались в живых.

Любовь Ярош пережила Вторую мировую войну, голодомор, но говорит, что о таких зверствах, которые сегодня творят россияне в Украине, до сих пор не слышала

Бывшая трактористка Любовь Ярош пережила Вторую мировую войну, голодомор, принудительную отправку на Донбасс, которую она сама называет ссылкой. Но, говорит, о таких зверствах, которые сегодня творят россияне в Украине, до сих пор не слышала. "Эти русские хуже немецких фашистов", — убеждена.

– Мама каждый день слушает новости, она всегда в курсе последних событий. Очень переживает за судьбу Украины, — говорит ее дочь Галина.

Да, собственно, в большой дружной семье Ярош все патриоты. У Любови Григорьевны четверо детей (старший сын, к сожалению, покойный), семеро внуков и столько же правнуков. Дети, которые живут в Ходоркове, помогают ВСУ тем, что продают односельчанам домашние фрукты и овощи, а вырученные деньги передают на нужды защитников. Четверо внуков несут службу в армии, один – Дмитрий Ярош – волонтерит еще со времен Майдана. К "Правому сектору", уточняют родные, отношения не имеет, хотя если где приходится громко называть свою фамилию, все оглядываются.

- На то, чтобы связать "кикимору", у нас уходит не меньше недели, — продолжает Галина Романика. – Без мамы было бы точно дольше. Нет дня, чтобы она не садилась с нами за работу. У нее болят колени, время от времени обостряется межреберная невралгия, но она никогда не лежит и не жалуется: каждое утро встает, выходит во двор, включается в посильную для нее работу. Сейчас обрезает свекольную ботву, морковь, лущит фасоль… Садимся плести "кикимору", все вспоминает о пережитом. Меня поражает, что мама до сих пор помнит по именам людей на дальней улице, которых уже давно нет в живых. А когда заканчиваем работу, обязательно поет у готового изделия "Ой, у лузі червона калина". Чтобы бойцам, исполняющим особую функцию, передалась наша энергетика.

Скриншоты с видео "Суспільне Житомир"