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«Кикиморы» для снайперов плетет вместе с дочками 102-летняя Любовь Ярош из Житомирской области

Автор
Анна Волкова Анна Волкова
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Автор
Любовь Григорьевна плохо видит, но хорошо знает, что "кикиморы" способны спасти жизнь украинским защитникам
Любовь Григорьевна плохо видит, но хорошо знает, что "кикиморы" способны спасти жизнь украинским защитникам

Волонтерский семейный подряд отправил на фронт уже около десятка маскировочных костюмов

Галина Романика из села Ходорков, что под Житомиром, женщина довольно современная. Прочитав в местном чате о том, что для роспуска собранных мешков нужны люди, 69-летняя Галина села на скутер и поехала в школу.

– Там две девушки сидят и выдергивают нити из нарезанных небольшими квадратами мешков, – вспоминает Галина Владимировна. – Говорят, присоединяйтесь к нам. А я говорю, давайте, лучше я возьму материал и сделаю это дома. Вернулась домой, села в летней беседке, сижу, распускаю мешковину на нитки. Тут приходит моя старшая сестра – она живет недалеко от нас с мамой. "Что это ты делаешь?" Объяснила ей. Валентина села мне помогать. А потом и мама, опираясь на две палочки, вышла из дома. Ей недавно 102 года исполнилось, она давно практически не видит и плохо слышит, но никогда не сидит без дела. "Что это вы делаете?" – поинтересовалась. Объяснили. "Давайте и мне, быстрее будет," — присоединилась к нам мама. Так у нас и возник волонтерский семейный подряд.

Довольно скоро дочки с мамой расширили свое участие в волонтерстве.

- На следующий день отвезла нити в школу и увидела, что девушки-односельчанки плетут из них "кикиморы", — продолжает Галина. – Мне интересно стало. "Я тоже так могла бы!" — уверенно сказала им, присмотревшись к технике вязания. И снова взяла работу на дом.

"На то, чтобы сплести "кикимору", у нас уходит не меньше недели, — говорит Галина Романика. — Без мамы было бы точно дольше"

Женщина улыбается, рассказывая дальше:

– Мне некуда было повесить основу, которую вязальщицы получают от других волонтеров, из Киева. Поэтому я подставила под нее грабли и расправила основу будущего костюма на зубцах, чтобы было видно, где рукава. Девушки из школы показали, с чего начинать, и мы начали.

Работа, признается, Галина, не слишком сложная, но кропотливая. Кладешь себе на колено кучу надерганных из мешковины нитей длиной примерно до 30 сантиметров, затем из нее вытаскиваешь по две и затягиваешь их на основе в шахматном порядке: через квадратик. Так вяжется низ. А уже на рукавах ниточки заполняют каждый квадрат. Труднее всего заполнять "голову", потому что там очень мелкие квадратики. Нити трудно продевать через них.

Вот так идет процесс плетения "кикиморы"

– Так я придумала делать это с помощью крючка для вязания. Такое ноу-хау, — улыбается волонтер. – У меня море крючков и спиц, потому что давно увлекаюсь вязанием.

Вместе с Галиной работает и ее сестра Валентина

К дружной семье пенсионерок присоединилась их соседка. Пока было лето (а занимаются они этим благотворительным делом с июля), "квартет" собирался в летней беседке, а когда похолодало, перебрался на кухню в дом.

- Стали дочери плести, а я говорю: "Я буду распускать мешковину", — присоединилась к разговору 102-летняя Любовь Григорьевна Ярош. – Хотя уже вижу плохо, но найду конец и вытаскиваю нити понемногу – помогаю им. Хочу, чтобы скорей эта война кончилась. Бедные солдатики. Так мне их жалко (плачет).

Баба Люба давно уже плохо видит — разве что силуэты, да и слышит неважно. Однако у нее хорошая память. Она знает, что волонтеры передают сплетенные в Ходоркове "кикиморы" в Донецкую, Луганскую области, Харьков, Николаев, Запорожье…

– Земляки отправляют их туда, где они сегодня нужнее, – говорит бабушка. – Чтобы там стояли наши люди. Чтобы они остались в живых.

Любовь Ярош пережила Вторую мировую войну, голодомор, но говорит, что о таких зверствах, которые сегодня творят россияне в Украине, до сих пор не слышала

Бывшая трактористка Любовь Ярош пережила Вторую мировую войну, голодомор, принудительную отправку на Донбасс, которую она сама называет ссылкой. Но, говорит, о таких зверствах, которые сегодня творят россияне в Украине, до сих пор не слышала. "Эти русские хуже немецких фашистов", — убеждена.

– Мама каждый день слушает новости, она всегда в курсе последних событий. Очень переживает за судьбу Украины, — говорит ее дочь Галина.

Да, собственно, в большой дружной семье Ярош все патриоты. У Любови Григорьевны четверо детей (старший сын, к сожалению, покойный), семеро внуков и столько же правнуков. Дети, которые живут в Ходоркове, помогают ВСУ тем, что продают односельчанам домашние фрукты и овощи, а вырученные деньги передают на нужды защитников. Четверо внуков несут службу в армии, один – Дмитрий Ярош – волонтерит еще со времен Майдана. К "Правому сектору", уточняют родные, отношения не имеет, хотя если где приходится громко называть свою фамилию, все оглядываются.

- На то, чтобы связать "кикимору", у нас уходит не меньше недели, — продолжает Галина Романика. – Без мамы было бы точно дольше. Нет дня, чтобы она не садилась с нами за работу. У нее болят колени, время от времени обостряется межреберная невралгия, но она никогда не лежит и не жалуется: каждое утро встает, выходит во двор, включается в посильную для нее работу. Сейчас обрезает свекольную ботву, морковь, лущит фасоль… Садимся плести "кикимору", все вспоминает о пережитом. Меня поражает, что мама до сих пор помнит по именам людей на дальней улице, которых уже давно нет в живых. А когда заканчиваем работу, обязательно поет у готового изделия "Ой, у лузі червона калина". Чтобы бойцам, исполняющим особую функцию, передалась наша энергетика.

Скриншоты с видео "Суспільне Житомир"

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#Житомир #Волонтеры #ВСУ