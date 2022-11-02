Укр

ВСУ получили еще один Volkswagen Transporter при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Представители группы компаний Favbet доставили автомобиль в Донецкую область и передали подразделению ВСУ Новость обновлена 02 ноября 2022, 15:42
Представители группы компаний Favbet доставили автомобиль в Донецкую область и передали подразделению ВСУ

Автомобиль уже выполняет боевые задачи на восточном направлении

При содействии благотворительного фонда Favbet Foundation Вооруженные Силы Украины получили еще один автомобиль Volkswagen Transporter T5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль уже выполняет боевые задания на восточном направлении.

Представители группы компаний Favbet самостоятельно доставили автомобиль в Донецкую область и передали в распоряжение подразделения ВСУ.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и все остальные необходимые для фронта вещи.