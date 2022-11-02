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ЗСУ отримали ще один Volkswagen Transporter за сприяння Favbet Foundation

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Представники групи компаній Favbet доставили авто в Донецьку область і передали підрозділу ЗСУ Новина оновлена 02 листопада 2022, 15:42
Представники групи компаній Favbet доставили авто в Донецьку область і передали підрозділу ЗСУ

Автомобіль уже виконує бойові завдання на cхідному напрямку

За сприяння благодійного фонду Favbet Foundation Збройні сили України отримали ще один автомобіль Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль уже виконує бойові завдання на cхідному напрямку.

Представники групи компаній Favbet самостійно доставили авто в Донецьку область і передали в розпорядження підрозділу ЗСУ.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.