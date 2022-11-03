Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник для фронта

Вместе с автомобилем для бойцов подразделения разведки передали "буржуйки" и спальные мешки

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных сил Украины очередной внедорожник повышенной проходимости Nissan NP300 Pick Up с правосторонним управлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Вместе с автомобилем для бойцов подразделения разведки передали "буржуйки" и спальные мешки.

Сейчас автомобиль успешно помогает бойцам выполнять боевые задачи в районе города Бахмут.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

При содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.