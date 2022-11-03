Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик для фронту

Разом з автомобілем для бійців підрозділу розвідки передали "буржуйки" та спальні мішки

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для потреб Збройних сил України черговий позашляховик підвищеної прохідності Nissan NP300 Pick Up із правостороннім управлінням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Разом із автомобілем для бійців підрозділу розвідки передали "буржуйки" та спальні мішки.

Наразі автомобіль успішно допомагає бійцям виконувати бойові завдання у районі міста Бахмут.

Нагадаємо, Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

На сьогодні 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні фронту речі.