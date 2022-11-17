Миллионы просмотров и батлы в комментариях: как Favbet выводит поддержку ВСУ в тренды соцсетей

Видеоролик проекта "Прокачка авто для ВСУ" от Favbet и Favbet Foundation имеет огромный успех

Дебютный видеоролик проекта "Прокачка авто для ВСУ" от Favbet и Favbet Foundation собрал миллионные просмотры. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Призывы о помощи армии стали обыденностью. Большие фонды до сих пор могут закрывать миллионные сборы за несколько дней, однако общая картина такова, что потребности войск растут, а темпы донатов – нет. Поэтому в Favbet решили изменить подход и превратили очередной сбор в телевизионное шоу в духе хита MTV середины 2000-х. С ярким ведущим, бодрым монтажом и здоровой порцией юмора", — говорится в сообщении.

По словам креативного менеджера проекта Дмитрия Топоркова, такой формат решает две важные задачи. Первое – дать фидбек благотворителям, чтобы они видели, как их донаты закрывают не какие-то абстрактные нужды, а вот – стоят на полигоне, выкрашены в камуфляж и готовы пугать орков. Второе — завируситься в соцсетях, чтобы привлечь к сбору как можно большую аудиторию и актуализировать тему поддержки армии в обществе.

"И с обеими задачами проект справляется на отлично. Первый эпизод шоу с прокачкой пикапа Mitsubishi L200 уже собрал 13 тысяч просмотров на Ютубе, а анонс видео мощно ворвался в ТикТок с 2,1 миллиона просмотров и несколькими сотнями комментариев. Здесь и шутки, и критика, и жаркие дискуссии. И это круто, потому что значит, что украинцам не безразлично", — сообщает фонд.

Поиск, приобретение и доставка авто – дело Favbet Foundation.

Прокачивают авто украинские West Coast Customs – мастерская NoMotors.

После доставки машины на станцию NoMotors начинается процесс подготовки: диагностика, поиск необходимых запчастей, ремонт и установка дополнительного оборудования.

Проект "Прокачка авто для ВСУ" уже собрал средства на 5 машин. Три из них переданы военным, еще над двумя колдуют механики.