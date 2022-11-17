Мільйони переглядів та батли в коментарях: як Favbet виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж

Відеоролик проєкту "Прокачка авто для ЗСУ" від Favbet та Favbet Foundation має величезний успіх

Дебютний відеоролик проєкту "Прокачка авто для ЗСУ" від Favbet та Favbet Foundation зібрав мільйонні перегляди. Про це повідомляє пресслужба фонду.

"Заклики про допомогу армії стали буденністю. Великі фонди досі можуть закривати мільйонні збори за кілька днів, однак загальна картина така, що потреби війська зростають, а темпи донатів – ні. Тому у Favbet вирішили змінити підхід та перетворили черговий збір на телевізійне шоу в дусі хіта MTV середини 2000-х. З яскравим ведучим, бадьорим монтажем та здоровою порцією гумору", — зазначено в повідомленні.

За словами креативного менеджера проєкту Дмитра Топоркова, такий формат вирішує два важливих завдання. Перше — дати фідбек благодійникам, щоб вони бачили, як їхні донати закривають не якісь абстрактні потреби, а ось — стоять на полігоні, пофарбовані в камуфляж та готові лякати орків. Друге — завіруситись у соцмережах, щоб залучити до зборів якомога більшу аудиторію та загалом актуалізувати тему підтримки армії в суспільстві.

"І з обома завданнями проєкт справляється на відмінно. Перший епізод шоу з прокачкою пікапа Mitsubishi L200 вже зібрав 13 тисяч переглядів на Ютубі, а анонс відео потужно увірвався в ТікТок з 2,1 мільйона переглядів та кількома сотнями коментарів. Тут і жарти, і критика, і палкі дискусії. І це круто, бо означає, що українцям не байдуже", — повідомляє фонд.

Пошук, придбання та доставка авто - справа Favbet Foundation.

Прокачують авто українські West Coast Customs — майстерня NoMotors.

Після доставки машини до станції NoMotors починається процес підготовки: діагностика, пошук необхідних запчастин, ремонт та встановлення додаткового обладнання.

Проєкт "Прокачка авто для ЗСУ" вже зібрав кошти на 5 машин. Три з них передано військовим, над ще двома чаклують механіки.