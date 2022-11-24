Как и предупреждали известные футболисты: против президента УАФ Павелко продолжается кампания по "черному" пиару

Украинская ассоциация футбола находится под давлением уголовного преследования

Украинская ассоциация футбола находится под давлением уголовного преследования и очутилась в эпицентре медийной кампании по дискредитации. Об этом заявили известные представители футбольного сообщества, в частности, украинский футболист и обладатель Золотого мяча Игорь Беланов, олимпийские чемпионы по футболу, среди которых Алексей Михайличенко, а также Олег Протасов.

В последние дни на ряде сайтов ходят очень похожие негативные публикации об УАФ и ее руководителе. Кое-где тексты не отличаются даже на одну букву.

Параллельно аналогичная кампания с признаками заказности продолжается и в анонимных телеграмм-каналах. Очередная порция таких совершенно одинаковых сообщений появилась, например, на второй день после вручения руководителю УАФ Андрею Павелко сообщение о подозрении. Направлены они были на дискредитацию адвокатов.

По словам журналиста Александра Сажко, эти "посты" на каналах с миллионной аудиторией "стоят очень недешево".

Стоит отметить, что среди телеграм-кналов, распространяющих негатив о руководстве УАФ, есть пророссийские: "Резидент" и "First". Их СБУ изобличило в принадлежности к агентурной сети ФСБ.

Эксперты связывают медийные атаки и давление на Андрея Павелко и УАФ с пророссийскими политиками ОПЗЖ, которые, как сказал Беланов, "еще вчера сбежали в Монако, а сегодня стремятся незаконно получить кресло руководителя УАФ".