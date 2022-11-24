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Як і попереджали відомі футболісти: проти президента УАФ Павелка триває кампанія з "чорного" піару

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Керівник УАФ Андрій Павелко Новина оновлена 24 листопада 2022, 11:37
Керівник УАФ Андрій Павелко

Українська асоціація футболу перебуває під тиском кримінального переслідування

Українська асоціація футболу перебуває під тиском кримінального переслідування та опинилася в епіцентрі медійної кампанії по дискредитації. Про це заявили відомі представники футбольної спільноти, зокрема, український футболіст і володар Золотого м’яча Ігор Бєланов, олімпійські чемпіони з футболу, серед яких Олексій Михайліченко, а також Олег Протасов.

В останні дні на низці сайтів ширяться дуже схожі негативні публікації про УАФ та її очільника. Подекуди тексти не відрізняються навіть на одну букву.

фото текстів новин

Паралельно, аналогічна кампанія з ознаками замовності триває і в анонімних телеграм-каналах. Чергова порція таких абсолютно однакових дописів з’явилася, наприклад, на другий день після вручення керівнику УАФ Андрію Павелку повідомлення про підозру. Спрямовані вони були на дискредитацію адвокатів.

фото постів в тг
фото постів в тг

За словами журналіста Олександра Сажка, ці "пости" у каналах з мільйонною аудиторією "коштують дуже недешево".

Варто зазначити, що серед телеграмів, які ширять негатив про керівництво УАФ, є проросійські: "Резидент" і "First". Їх СБУ викрило у приналежності до агентурної мережі фсб.

Експерти пов’язують медійні атаки та тиск на Андрія Павелка та УАФ з проросійськими політиками ОПЗЖ, які, як сказав Бєланов, "ще вчора тікали до Монако, а сьогодні прагнуть незаконно отримати крісло керівника УАФ".