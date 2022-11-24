Як і попереджали відомі футболісти: проти президента УАФ Павелка триває кампанія з "чорного" піару

Українська асоціація футболу перебуває під тиском кримінального переслідування

Українська асоціація футболу перебуває під тиском кримінального переслідування та опинилася в епіцентрі медійної кампанії по дискредитації. Про це заявили відомі представники футбольної спільноти, зокрема, український футболіст і володар Золотого м’яча Ігор Бєланов, олімпійські чемпіони з футболу, серед яких Олексій Михайліченко, а також Олег Протасов.

В останні дні на низці сайтів ширяться дуже схожі негативні публікації про УАФ та її очільника. Подекуди тексти не відрізняються навіть на одну букву.

Паралельно, аналогічна кампанія з ознаками замовності триває і в анонімних телеграм-каналах. Чергова порція таких абсолютно однакових дописів з’явилася, наприклад, на другий день після вручення керівнику УАФ Андрію Павелку повідомлення про підозру. Спрямовані вони були на дискредитацію адвокатів.

За словами журналіста Олександра Сажка, ці "пости" у каналах з мільйонною аудиторією "коштують дуже недешево".

Варто зазначити, що серед телеграмів, які ширять негатив про керівництво УАФ, є проросійські: "Резидент" і "First". Їх СБУ викрило у приналежності до агентурної мережі фсб.

Експерти пов’язують медійні атаки та тиск на Андрія Павелка та УАФ з проросійськими політиками ОПЗЖ, які, як сказав Бєланов, "ще вчора тікали до Монако, а сьогодні прагнуть незаконно отримати крісло керівника УАФ".