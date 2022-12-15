Украинские дети покажут в Европе проект "Рождество вместе с Украиной"

Дети выступили для послов, руководителей стран и парламентов, а также украинской диаспоры.

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Юлия Гришина совместно с главой Закарпатской ОВА Виктором Микитой инициировали проект "Рождество вместе с Украиной" – европейский тур, в котором украинские дети поют колядки для высшего руководства европейских стран и еще раз напоминают о событиях в Украине.

Проект "Рождество вместе с Украиной" — европейский тур, в котором дети поют колядки

"Проект "Рождество вместе с Украиной" выполняет не только культурную миссию, но и становится примером настоящей детской дипломатии. Мы показываем украинские традиции, которые пытается уничтожить враг. Через эмоции, общение, новые знакомства малыши рассказывают европейцам, за что воюют украинцы, за что борется вся Украина", – объяснила соорганизатор проекта Юлия Гришина.

Словакия вместе с Украиной – министр культуры Словакии Наталья Миланова

В рамках тура 50 детей из регионов, где продолжаются боевые действия, и малыши из Закарпатья вместе с колядками несут представителям властей стран Европы напоминания о войне в Украине и месседже, что наша страна держится несмотря на бешеный натиск российских оккупантов.

В рамках тура 50 детей из регионов, где продолжаются боевые действия, и дети из Закарпатья

Проект включает Дебрецен, Будапешт, Вену, Братиславу, Прагу и Варшаву. Во всех городах дети выступают для послов, руководителей стран и парламентов, а также для украинской диаспоры.

Дети выступили для послов, руководителей стран и парламентов, а также для украинской диаспоры

В Венгрии дети выступили в парламенте и на центральных площадях Будапешта и Дебрецена. Магическое украинское рождественское действо прошло на центральной площади перед дворцом Шенбрунн в австрийской Вене, а затем "Щедрик" звучал в Президентском дворце.

"Австрия — настоящий друг Украины и мы сделаем все, чтобы поддержать украинцев в их борьбе", – заверил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Австрия является настоящим другом Украины – президент Австрии Александер Ван дер Беллен

Также украинские колядки звучали в Братиславе.

"Словакия вместе с Украиной. Наша помощь украинцам будет длиться столько, сколько потребуется, и мы готовы увеличить ее для того, чтобы украинцы победили в этой войне", – пообещала министр культуры Словакии Наталья Миланова.

Она не смогла сдержать слез, когда слышала рассказы о том, в каких условиях сейчас живут и учатся наши дети, и как держатся украинцы.

Министр культуры Словакии Наталья Миланова плакала во время выступления украинских детей

"Дети – лучшие дипломаты и повсюду нас сопровождали невероятные эмоции! К тому же это еще одна возможность провести встречи на высшем уровне с европейскими коллегами и заручиться столь необходимой сейчас поддержкой", – констатировала Гришина.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита убежден, что проект достиг своей цели.

"Дети получили возможность увидеть Европу, немного отдохнуть, презентовать нашу культуру и напомнить всем, что Украина борется. Цель нашего проекта полностью достигнута. Искренне радуюсь этому", – подытожил Никита.