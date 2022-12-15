Українські діти покажуть у Європі проєкт "Різдво разом з Україною"

Діти виступили для послів, керівників країн і парламентів, а також для української діаспори.

Народна депутатка від фракції "Слуга Народу" Юлія Гришина спільно з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою ініціювали проєкт "Різдво разом з Україною" – європейський тур, у якому українські діти співають колядки для вищого керівництва європейських країн та ще раз нагадують про події в Україні.

Проєкт "Різдво разом з Україною" - европейський тур, у якому діти співають колядки

"Проєкт "Різдво разом з Україною" виконує не тільки культурну місію, але й стає прикладом справжньої дитячої дипломатії. Ми показуємо українські традиції, які намагається знищити ворог. Через емоції, спілкування, нові знайомства малеча розповідає європейцям, за що воюють українці, за що бореться вся Україна", – пояснила співорганізаторка проєкту Юлія Гришина.

Словаччина разом з Україною - міністерка культури Словаччини Наталія Міланова

У рамках туру 50 дітей з регіонів, де тривають бойові дії, та малеча з Закарпаття разом з колядками несуть представникам влади країн Європи нагадування про війну в Україні та меседж, що наша країна тримається попри шалений натиск російських окупантів.

У рамках туру 50 дітей з регіонів, де тривають бойові дії, та діти з Закарпаття

Проєкт охоплює Дебрецен, Будапешт, Відень, Братиславу, Прагу та Варшаву. У всіх цих містах діти виступають для послів, керівників країн і парламентів, а також для української діаспори.

Діти виступили для послів, керівників країн і парламентів, а також для української діаспори

В Угорщині діти виступили в парламенті та на центральних площах Будапешта та Дебрецена. Магічне українське різдвяне дійство відбулося на центральній площі перед палацом Шенбрунн в австрійському Відні, а потім "Щедрик" лунав у Президентському палаці.

"Австрія є справжнім другом України й ми зробимо все, щоб підтримати українців у їхній боротьбі", – запевнив президент Австрії Александер Ван дер Беллен.

Австрія є справжнім другом України - президент Австрії Александер Ван дер Беллен

Також українські колядки звучали у Братиславі.

"Словаччина разом з Україною. Наша допомога українцям буде тривати стільки, скільки буде потрібно й ми готові збільшити її для того, щоб українці перемогли у цій війні", – пообіцяла міністерка культури Словаччини Наталія Міланова.

Вона не змогла стримати сліз коли чула розповіді про те, в яких умовах зараз живуть та навчаються наші діти, та як тримаються українці.

Міністерка культури Словаччини Наталія Міланова плакала під час виступу українських дітей

"Діти – найкращі дипломати й всюди нас супроводжували неймовірні емоції! До того ж це ще одна можливість провести зустрічі на вищому рівні з європейськими колегами та заручитися такою необхідною зараз підтримкою", – констатувала Гришина.

Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита переконаний, що проєкт досягнув своєї мети.

"Діти отримали можливість побачити Європу, трохи відпочити, презентувати нашу культуру та нагадати усім, що Україна бореться. Мета нашого проєкту повністю досягнута. Щиро радію цьому", – підсумував Микита.