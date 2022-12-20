Эксперт о приговоре по делу мэра Чернигова: не самостоятельное решение и неопытный судья Матвиив

Ничего не изменилось в судебной системе, пишет экс-нардеп Александр Черненко

Решение об отстранении от должности мэра Чернигова Атрошенко слишком противоречиво и не самостоятельно. Его принял судья Игорь Матвиив, который не имел опыта и был назначен президентом Зеленским год назад. Из-за этого решения он встал в один ряд с судьей по делу Тимошенко Киреевым и "колядником" Зварычем. Об этом пишет экс-нардеп Александр Черненко.

По словам экс-нардепа Александра Черненко, ни Революция достоинства, ни судебная реформа, ни война не могут остановить конвейер противоречивых судебных решений и некритически их выносящих судей.

"Знакомьтесь – судья Яворивского районного суда Львовской области Игорь Матвиив, который принял очень противоречивое (это мягко говоря) решение об отстранении от должности мэра Чернигова Атрошенко. Матвиив "именем Украины" принял решение о штрафе и добавил немного от себя: отстранить избранного мэра на год от должности!"

Черненко отмечает, что приговор по делу мэра Чернигова Владислава Атрошенко – это опасный прецедент, который может иметь тяжкие последствия для развития местного самоуправления в Украине. И есть основания полагать, что судья Игорь Матвиив принял не самостоятельное решение.

"Этот неопытный судья, назначенный президентом Зеленским, принял присягу ровно год назад. Есть предположение, что подобно Родиону Кирееву Игорю Матвииву поручили это дело исключительно за навыки литературного чтения написанных решений. Ничего не изменилось в судебной системе. К Кирееву и "коляднику" Зварычу добавился еще один "судья года" Матвиив", — пишет экс-нардеп.

Александр Черненко резюмирует, что судья по делу Тимошенко Родион Киреев также хорошо выполнял политические указания, но от побега в россию его это не спасло.