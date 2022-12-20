Експерт про вирок в справі мера Чернігова: не самостійне рішення та недосвідчений суддя Матвіїв

Нічого не змінилося в судовій системі, пише екснардеп Олександр Черненко

Рішення про відсторонення від посади мера Чернігова Атрошенка є надто суперечливим та не самостійним. Його ухвалив суддя Ігор Матвіїв який не мав досвіду та був призначений президентом Зеленським рік тому. Через це рішення він встав в один ряд з суддею по справі Тимошенко Кірєєвим та "колядником" Зваричем. Про це пише екснардеп Олександр Черненко.

За словами екснардепа Олександра Черненко, ні Революція гідності, ні судова реформа, ні війна не можуть зупинити конвеєр суперечливих судових рішень та суддів, які некритично їх виносять.

"Знайомтеся — суддя Яворівського районного суду Львівської області Ігор Матвіїв, який ухвалив дуже суперечливе (це м’яко кажучи) рішення про відсторонення від посади мера Чернігова Атрошенка. Матвіїв "іменем України" прийняв рішення про штраф і додав трошки від себе: відсторонити обраного мера на рік від посади!"

Черненко зазначає, що вирок по справі мера Чернігова Владислава Атрошенка це небезпечний прецедент, який може мати тяжкі наслідки для розвитку місцевого самоврядування в Україні. І є підстави вважати, що суддя Ігор Матвіїв ухвалив не самостійне рішення.

"Цей недосвідчений суддя, призначений президентом Зеленським, склав присягу рівно рік тому. Є припущення, що, як і Радіону Кірєєву, Ігорю Матвіїву доручили цю справу виключно за навики літературного читання написаних рішень. Нічого не змінилося в судовій системі. До Кірєєва та "колядника" Зварича додався ще один "суддя року" Матвіїв", — пише екснардеп.

Олександр Черненко резюмує, що суддя по справі Тимошенко Родіон Кірєєв також гарно виконував політичні вказівки, але від втечі до росії його це не врятувало.