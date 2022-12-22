Favbet Foundation передал ВСУ два микроавтобуса

С начала полномасштабного вторжения фонд вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 50 авто

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных Сил Украины два микроавтобуса Citroen Jamper и Volkswagen Transporter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Citroen Jamper выполняет логистические задачи в Черниговской области в составе сил противовоздушной обороны (ПВО).

Volkswagen Transporter также помогает защитникам Украины доставлять необходимые грузы на передовую.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 50 авто — внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.