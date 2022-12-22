Favbet Foundation передав ЗСУ два мікроавтобуси
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Від початку повномасштабного вторгнення фонд разом із партнерами передали для ЗСУ уже понад 50 авто
Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних Сил України два мікроавтобуси Citroen Jamper і Volkswagen Transporter.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Citroen Jamper виконує логістичні завдання в Чернігівській області в складі сил протиповітряної оборони (ППО).
Volkswagen Transporter також уже допомагає захисникам України доставляти необхідні вантажі на передову.
Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.
Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ уже понад 50 авто — позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.
Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.
Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.
Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.