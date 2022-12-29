Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры
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При содействии фонда ВСУ регулярно получают необходимые для фронта речи
Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для разведчиков Вооруженных Сил Украины высокотехнологичное оборудование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.
В частности, разведчики ВСУ получили 5 раций Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 и 2 квадрокоптера с тепловизором Autel EVO-II Dual.
Кроме того, фонд передал подразделениям украинской разведки два тепловизионных прицела Infiray (Iray) Geni GL35R и два прибора ночного видения Andres.
Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и другие необходимые для фронта вещи.
С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 55 авто — внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.
Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.