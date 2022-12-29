Укр

Favbet Foundation передал разведчикам рации, приборы ночного видения, квадрокоптеры

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
Для ВСУ передали высокотехнологичное оборудование Новость обновлена 29 декабря 2022, 14:48
Для ВСУ передали высокотехнологичное оборудование

При содействии фонда ВСУ регулярно получают необходимые для фронта речи

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для разведчиков Вооруженных Сил Украины высокотехнологичное оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В частности, разведчики ВСУ получили 5 раций Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптера DJI Mavic 3 и 2 квадрокоптера с тепловизором Autel EVO-II Dual.

Кроме того, фонд передал подразделениям украинской разведки два тепловизионных прицела Infiray (Iray) Geni GL35R и два прибора ночного видения Andres.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и другие необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 55 авто — внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.