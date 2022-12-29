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Favbet Foundation передав розвідникам рації, прилади нічного бачення, квадрокоптери

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Для ЗСУ передали високотехнологічне обладнання Новина оновлена 29 грудня 2022, 14:48
Для ЗСУ передали високотехнологічне обладнання

За сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують необхідні для фронту речи

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для розвідників Збройних Сил України високотехнологічне обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Зокрема, розвідники ЗСУ отримали 5 рацій Motorola DPM 4800E, 3 квадрокоптери DJI Mavic 3 і 2 квадрокоптери з тепловізором Autel EVO-II Dual.

Крім того, фонд передав підрозділам української розвідки 2 тепловізійних приціли Infiray (Iray) Geni GL35R і два прилади нічного бачення Andres.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ уже понад 55 авто — позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.