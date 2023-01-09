Весна придет раньше времени: синоптики удивили прогнозом погоды на февраль

В феврале будет больше дождливых дней, нежели снежных

После января, который накрывает Украину морозами, февраль выдастся довольно теплым, что для последнего месяца зимы вовсе не характерно. Столбики термометров будут достигать плюсовой температуры едва ли не каждый день.

Согласно прогнозу погоды, опубликованном на сайте Meteoprog, погода в феврале порадует украинцев своим теплом. В первой половине месяца температура воздуха будет доходить максимум до +4 градусов днем, а уже с 18 числа начнется небольшое потепление. К концу месяца, по данным синоптиков, в Украине ожидается в среднем до +7 граусов.

Что касается осадков в феврале, то на них последний месяц этой сложной зимы будет не богат. К примеру, снегопадов и метелей не ожидается вовсе. Небольшой снег пройдет 2, 4 и 6 февраля. Затем 5-го февраля ожидается снег с дождем, а 7-го — дожди. После этого на протяжении месяца будет еще несколько дождливых дней — 15, 17 и 23 февраля.

Уже в последние дни зимы в Украине будет сохраняться солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +7 градусов, а ночью будет опускаться до 0 или -1. В то же время, самая холодная ночь в феврале текущего года будет 1, 3 и 5 числа. Тогда температура воздуха опустится до -5 градусов. В остальные дни столбики термометров будут падать до -3..-4 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, что в Украину вскоре придет потепление.