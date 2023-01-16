Обогрев помещения ночью: как украинцам сэкономить деньги на отоплении

Простые советы помогут сделать зимние счета меньше за счет ежедневной экономии

В условиях блэкаутов, внедренных из-за систематических российских обстрелов энергетических объектов, украинцы пытаются согреться в холодных помещениях и ищут разнообразные способы экономии отопления. В то же время ценники на коммунальные услуги растут, потому "Телеграф" решил собрать несколько советов, которые помогут тем жителям страны, имеющим индивидуальные системы отопления, сэкономить деньги.

Ночное отопление – прикрутить или полностью перекрыть

Как пишет издание "РБК-Украина", по мнению экспертов, решение о полном перекрытии или частичном ограничении подачи тепла в ночное время нужно принимать с учетом типа отапливаемого помещения — хорошо оно изолировано от наружного холода или нет.

Если ваше жилье имеет высокую тепловую инерцию, сохраняют тепло и предотвращают проникновение внешнего холода, то отопление на ночь можно полностью выключить. Уменьшенная всего на несколько градусов температура в дальнейшем поможет сэкономить на счетах за коммуналку от 10 до 15%.

Что делать, если изоляция плохая

При условии, что ваше жилье имеет низкую тепловую инерцию, то мысли о перекрытии отопления на ночь лучше вообще отбросить. В противном случае комнаты быстро охладятся и снова сделать их комфортными для проживания вам придется путем увеличения температуры в системе отопления. Как результат – высокие счета.

Единственный вариант, который поможет – просто снизьте температуру на несколько градусов в ночное время. Это поможет сэкономить до 8%.

Что еще можно сделать

Чтобы уменьшить счет на электроэнергию, самостоятельно настройте термостат на меньшую температуру. Кроме того, можно приобрести программируемый термостат с системой периодической планировки. Он автоматически переключает систему отопления на нужную температуру в установленное время.

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