Лидер группы «ТіК» и Тайра принесли тепло на юг

Большой "теплый" груз уже приехал на место назначения

22 января на юг Украины приехал большой "теплый" груз. 10 тонн обогревателей, газовых плит, туристических печей в рамках акции "Тепло на Рождество" привезли фонды "Подільська громада" Виктора Бронюка и фонд "Мрія" Юлии Паевской (Тайры).

"Нам удалось приобрести портативные газовые плиты для наиболее необеспеченных жителей деоккупированных городов и поселков Херсонщины и Николаевщины — одиноких пожилых людей и многодетных семей, которые из-за разрушенной инфраструктуры, к сожалению, часто даже не имеют возможности согреться теплым чаем или кофе", — рассказывает Виктор Бронюк.

К сбору присоединились многие неравнодушные предприниматели и волонтерские организации, поэтому за месяц акции удалось аккумулировать немалую сумму и собрать большой груз: мощные генераторы, более 600 портативных газовых плит, более 1000 больших и компактных газовых баллонов и много термосов.

Дорога в Херсонскую область прошла безопасно и быстро. "Теплый" груз сначала привезли в известную Чернобаевку, более 17 тысяч человек населения которой находились в оккупации. В некоторых селах Чернобаевского района нет ни света, ни газа.

"Теплый" груз сначала привезли в Чернобаевку

Акция "Тепло на Рождество" стала началом сотрудничества "Подільської громади" с благотворительным фондом "Українська фундація "Мрія", который основала Тайра — известная волонтер и парамедик Юлия Паевская, которая более трех месяцев провела в российском плену. Фонд финансово помогает семьям военнопленных, гражданских пленных, погибших героев, оказывает юридическую и психологическую поддержку.

"Перед с нами сейчас задача поддержать тех, кто в этом больше нуждается, поделиться своим теплом и надеждой с украинцами, пережившими ужасы российской оккупации, — отмечает исполнительный директор благотворительного фонда "Українська фундація "Мрія" Татьяна Комлик. — Каждый день наша команда на контакте с семьями пленных и погибших воинов, тоже вышедших из оккупации, которые стали вынужденно перемещенными лицами. Мы стараемся всеми силами поддержать финансово, психологически, реализовать мечты их детей. Поэтому участие в акции "Тепло на Рождество" для нас имеет особое значение — мы готовы и дальше нашими возможностями помогать".