Лідер гурту «ТіК» і Тайра принесли тепло на південь

Великий "теплий" вантаж вже приїхав на місце призначення

22 січня на південь України приїхав великий "теплий" вантаж. 10 тонн обігрівачів, газових плит, туристичних пічок у рамках акції "Тепло на Різдво" привезли фонди "Подільська громада" Віктора Бронюка та фонд "Мрія" Юлії Паєвської (Тайри).

"Нам вдалося придбати портативні газові плити для найбільш незабезпечених жителів деокупованих міст і селищ Херсонщини і Миколаївщини — одиноких літніх людей і багатодітних родин, які через зруйновану інфраструктуру, на жаль, часто навіть не мають можливості зігрітися теплим чаєм чи кавою", — розповідає Віктор Бронюк.

До збору долучились багато небайдужих підприємців та волонтерських організацій, тож за місяць акції вдалося закумулювати чималу суму й зібрати великий вантаж: потужні генератори, понад 600 портативних газових плит, понад 1000 великих і компактних газових балонів і багато термосів.

Дорога до Херсонської області пройшла безпечно і швидко. "Теплий" вантаж спершу привезли у славнозвісну Чорнобаївку, понад 17 тисяч людей населення якої перебували в окупації. Наразі в деяких селах Чорнобаївського району, немає ні світла, ні газу.

"Теплий" вантаж спершу привезли у славнозвісну Чорнобаївку

Акція "Тепло на Різдво" стала початком співпраці "Подільської громади" із благодійним фондом "Українська фундація "Мрія", який заснувала Тайра — відома волонтерка і парамедик Юлія Паєвська, яка понад три місяці провела у російському полоні. Фонд допомагає родинам військовополонених, цивільних бранців, загиблих героїв фінансово, надає юридичну та психологічну підтримку.

"Перед з нами зараз завдання підтримати тих, хто цього найбільше потребує, поділитися своїм теплом і надією із українцями, які пережили жахи російської окупації, — відзначає виконавчий директор благодійного фонду "Українська фундація "Мрія" Тетяна Комлик. — Щодня наша команда на контакті із родинами полонених і загиблих воїнів, які теж вийшли з окупації, які стали вимушенопереміщеними особами. Ми намагаємося усіма силами підтримати фінансово, психологічно, втілити мрії їх дітей. Тому участь в акції "Тепло на Різдво" для нас має особливе значення — ми готові і надалі нашими можливостями допомагати".