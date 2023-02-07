EASE Miracle gathering: основные тренды и инструменты развития компаний в 2023 году

Мероприятие состоится 10 февраля в офисе AllSTARSIT (Киев, БЦ "Gulliver")

Команда Европейской ассоциации программной инженерии и компания AllSTARSIT организует 10 февраля 2023 года EASE Miracle gathering.

В фокусе мероприятия вызовы в военное время, трансформация ІТ-бизнеса, стратегии развития компаний и работа с командами, наиболее эффективные инструменты и решения развития компаний в 2023 году, основные тенденции и технологические тренды, IT PR, маркетинг и продажи.

Кроме того, рассмотрим социальные и политические векторы развития не только внутри Украины, но и общемировые.

Среди спикеров мероприятия:

▪️ Андрей Длигач — председатель Advanter Group, стратег, футуролог, профессор экономики, инвестор, основатель международного бизнес-сообщества Board, расскажет о "Будущей модели украинской экономики"

▪️ Любовь Мочалова — PR-expert, автор курса по PR для владельцев бизнесов выступит с темой "Квантовый PR-скачок для IT-компании в 2023 году. Все, о чем вы будто бы знаете, но почему-то пока не сделали".

▪️ Юрий Гладкий — соучредитель/генеральный директор креативного агентства полного цикла GRAPE расскажет о "Трендах маркетинга для инновационного бизнеса в 2023 году".

▪️ Елизавета Бордунова, главный редактор Vector Media, поделится знаниями по "PR и реклама. Как B2B компаниям наладить эффективное взаимодействие со СМИ".

▪️ Андрей Слипуха, директор B2B направлений Helsi расскажет о: "Go-to-Market стратегии: секреты запуска большого продукта на массовую B2B аудиторию".

▪️ Анастасия-Никита Бансал, Director of Enterprise Solutions в SmartyAds выступит с темой: "На шаг впереди: новые тенденции AdTech-индустрии".

Модерировать мероприятие будет украинский теле- и радиоведущий, стендап-комик Владимир Остапчук.

Модерировать мероприятие будет Владимир Остапчук

Кроме того, гостей мероприятия ждет дружеский нетворкинг с представителями Министерства цифровой трансформации Украины.

Мероприятие состоится 10 февраля в офисе AllSTARSIT (Киев, БЦ "Gulliver").

Для резидентов EASE вход бесплатный.

Для желающих попасть на мероприятие билеты по ссылке.