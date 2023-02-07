EASE Miracle gathering: основні тренди та інструменти розвитку компаній у 2023 році

Подія відбудеться 10 лютого в офісі AllSTARSIT (Київ, БЦ "Gulliver")

Команда Європейської асоціації програмної інженерії та компанія AllSTARSIT організовує 10 лютого 2023 року EASE Miracle gathering.

У фокусі заходу — виклики у воєнний час, трансформація ІТ-бізнесу, стратегії розвитку компаній та робота з командами, найефективніші інструменти й рішення розвитку компаній у 2023 році, основні тенденції й технологічні тренди, IT PR, маркетинг та продажі.

Крім того, розглянемо соціальні й політичні вектори розвитку не тільки в межах України, а й загальносвітові.

Серед спікерів заходу:

▪️ Андрій Длігач — голова Advanter Group, стратег, футуролог, професор економіки, інвестор, засновник міжнародної бізнес-спільноти Board, розповість про "Майбутню модель української економіки"

▪️ Любов Мочалова — PR-expert, автор курсу з PR для власників бізнесів виступить з темою "Квантовий PR-стрибок для IT-компанії у 2023 році. Все, про що ви наче знаєте, але чомусь поки не зробили".

▪️ Юрій Гладкий — співзасновник/генеральний директор креативного агентства повного циклу GRAPE розкаже про "Тренди маркетингу для інноваційного бізнесу у 2023 році".

▪️ Єлизавета Бордунова, головна редакторка Vector Media, поділиться знаннями з "PR та реклама. Як B2B компаніям налагодити ефективну взаємодію зі ЗМІ".

▪️ Андрій Сліпуха, директор B2B напрямків Helsi розкаже про: "Go-to-Market стратегію: секрети запуску великого продукту на масову B2B аудиторію".

▪️ Анастасія-Нікіта Бансал, Director of Enterprise Solutions у SmartyAds виступить з темою: "На крок попереду: нові тенденції AdTech-індустрії".

Модеруватиме захід український теле- та радіоведучий, стендап-комік Володимир Остапчук.

Модеруватиме захід Володимир Остапчук

Крім того, на гостей заходу чекає дружній нетворкінг з представниками Міністерства цифрової трансформації України.

Подія відбудеться 10 лютого в офісі AllSTARSIT (Київ, БЦ "Gulliver").

Для резидентів EASE вхід безкоштовний.

Для охочих потрапити на захід квитки за посиланням.