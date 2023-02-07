EASE Miracle gathering: основні тренди та інструменти розвитку компаній у 2023 році
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Подія відбудеться 10 лютого в офісі AllSTARSIT (Київ, БЦ "Gulliver")
Команда Європейської асоціації програмної інженерії та компанія AllSTARSIT організовує 10 лютого 2023 року EASE Miracle gathering.
У фокусі заходу — виклики у воєнний час, трансформація ІТ-бізнесу, стратегії розвитку компаній та робота з командами, найефективніші інструменти й рішення розвитку компаній у 2023 році, основні тенденції й технологічні тренди, IT PR, маркетинг та продажі.
Крім того, розглянемо соціальні й політичні вектори розвитку не тільки в межах України, а й загальносвітові.
Серед спікерів заходу:
▪️ Андрій Длігач — голова Advanter Group, стратег, футуролог, професор економіки, інвестор, засновник міжнародної бізнес-спільноти Board, розповість про "Майбутню модель української економіки"
▪️ Любов Мочалова — PR-expert, автор курсу з PR для власників бізнесів виступить з темою "Квантовий PR-стрибок для IT-компанії у 2023 році. Все, про що ви наче знаєте, але чомусь поки не зробили".
▪️ Юрій Гладкий — співзасновник/генеральний директор креативного агентства повного циклу GRAPE розкаже про "Тренди маркетингу для інноваційного бізнесу у 2023 році".
▪️ Єлизавета Бордунова, головна редакторка Vector Media, поділиться знаннями з "PR та реклама. Як B2B компаніям налагодити ефективну взаємодію зі ЗМІ".
▪️ Андрій Сліпуха, директор B2B напрямків Helsi розкаже про: "Go-to-Market стратегію: секрети запуску великого продукту на масову B2B аудиторію".
▪️ Анастасія-Нікіта Бансал, Director of Enterprise Solutions у SmartyAds виступить з темою: "На крок попереду: нові тенденції AdTech-індустрії".
Модеруватиме захід український теле- та радіоведучий, стендап-комік Володимир Остапчук.
Крім того, на гостей заходу чекає дружній нетворкінг з представниками Міністерства цифрової трансформації України.
Подія відбудеться 10 лютого в офісі AllSTARSIT (Київ, БЦ "Gulliver").
Для резидентів EASE вхід безкоштовний.
Для охочих потрапити на захід квитки за посиланням.