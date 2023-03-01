Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара уделяет большое внимание социально-эмоциональной поддержке украинцев

По словам волонтера, за год войны фонд оказал помощь на 271 млн грн

Благотворительный фонд Вадима Столара за год войны оказал помощь на 271 млн грн. В частности, речь идет о поддержке военных и людей в тылу, помощи благотворительным и общественным организациям, медицинским учреждениям, а также реализации важных социальных проектов. Об этом в интервью Новости.LIVE рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

"Когда шок и паника первых месяцев войны несколько утихли, мы поняли, что, кроме прочего, крайне необходимо работать и над социально-эмоциональной поддержкой украинцев. Потому что сегодня в стране не осталось людей, которых не затронула бы война и которые бы в той или иной степени не страдали бы от этого морально", – подчеркнула она.

В частности, Фонд реализует следующие социальные проекты: "Восстановись", "Психологическая поддержка", "Курс украинского языка", "Реабилитация военных" и т. д.

"Хотел бы отдельно остановиться на одном из самых эффективных таких проектов — "Восстановись". Мы запустили его, испытывая необходимость поддержать семьи с детьми, где на войне погиб один из родителей. Идея в том, чтобы, несмотря на непоправимую потерю и большое горе, дать людям стимул, "второе дыхание", чтобы идти дальше. Для этого мы организовываем групповые выезды с активностями для родителей и их детей в живописные уголки нашей Родины. После первого этапа в Буковеле мы поняли, что это очень правильный, очень сильный и эмоциональный проект. Поэтому мы продолжили его, и уже, кроме летнего, были еще осенний и зимний этапы. За весь 2022 год на проекте "Восстановись" мы смогли помочь не менее 500 украинцам, и сегодня уже с нетерпением ждем весеннего заезда!" – рассказала Наталья Приходько.

Отметим, что к тому же Фонд Вадима Столара оказывает помощь другим благотворительным и общественным организациям, в частности БФ "Будущее для Украины", ОО "Лицом к лицу" и тому подобным.