Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара приділяє велику увагу соціально-емоційній підтримці українців

За словами волонтерки, за рік війни фонд надав допомоги на 271 млн грн

Благодійний фонд Вадима Столара за рік війни надав допомоги на 271 млн грн. Зокрема, мова йде про підтримку військових та людей в тилу, допомогу благодійним та громадським організаціям, медичним закладам, а також реалізацію важливих соціальних проєктів. Про це у інтерв’ю Новини.LIVE розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

"Коли шок та паніка перших місяців війни дещо вщухли, ми зрозуміли, що, окрім іншого, вкрай необхідно працювати й над соціально-емоційною підтримкою українців. Бо сьогодні в країні не залишилося людей, яких не торкнулася б війна і які б тією чи іншою мірою не потерпали від цього морально", – підкреслила вона.

Зокрема, Фонд реалізує наступні соціальні проєкти: "Відновись", "Психологічна підтримка", "Курс української мови", "Реабілітація військових" тощо.

"Хотіла б окремо зупинитися на одному з найефективніших таких проєктів – "Відновись". Ми запустили його, відчуваючи необхідність підтримати сім’ї з дітьми, де на війні загинув один з батьків. Ідея в тому, щоб, попри непоправну втрату та велике горе, дати людям стимул, "друге дихання", щоби йти далі. Для цього ми організовуємо групові виїзди з активностями для батьків та їхніх дітей у мальовничі куточки нашої Батьківщини. Після першого етапу в Буковелі ми зрозуміли, що це дуже правильний, дуже сильний та емоційний проєкт. Тому ми продовжили його, і вже, окрім літнього, були ще осінній і зимовий етапи. За весь 2022 рік на проєкті "Відновись" ми змогли допомогти щонайменше 500 українцям, і сьогодні вже з нетерпінням чекаємо весняного заїзду!" – розповіла Наталія Приходько.

Зазначимо, що до того ж Фонд Вадима Столара надає допомогу іншим благодійним та громадським організаціям, зокрема БФ "Майбутнє для України", ГО "Обличчям до обличчя" тощо.