Семьи с новорожденными не смогут получить поддержку от государства — "пакет малыша"

Родителям предлагают денежную компенсацию, которая не покрывает и половины стоимости вещей в "пакете"

Министерство социальной политики почти три месяца блокирует тендеры на закупку "пакетов малыша", которые получают родители при рождении ребенка. Вместо этого предлагают "денежную компенсацию", не покрывающую и половины от розничной стоимости вещей в "пакете". Об этом сообщил предприниматель Александр Соколовский.

"Минимальная цена предметов, которые есть в "пакете малыша" в розницу — от 15 до 20 тысяч гривен. Минсоц предлагает родителям получить 6800 гривен. Хотя, по данным опроса ЮНИСЕФ, 80-90% родителей предпочли бы "пакет". В нем есть все необходимое для мамы и новорожденного. Сейчас родители лишены права выбора. Мы надеемся, ситуация разрешится", — пишет предприниматель.

Соколовский убежден, что в стране, где во время войны снижаются и рождаемость и уровень жизни, поддержка молодых родителей критически важна. Кроме того, закупка хотя бы 50 000 "пакетов малыша" обеспечит работой 2000 украинцев. Потому что львиная доля того, что в пакете, производится в Украине.

Справка. "Пакет малыша" — вещи первой потребности для матери и ребенка, которые должны упростить быт молодых родителей и снизить их расходы. В него входят пеленки, салфетки, памперсы, одежда, гигиенические предметы и средства, коврик, расческа, ножницы, матрас, игрушки и т. д. Возможность получить "пакет" предусмотрена действующим законодательством. По данным "Украинской правды", 80% наполнения "пакета малыша" — сделано в Украине. Украинцы производят текстиль, косметику, развивающие игрушки, коврики и коробку, которую можно использовать как колыбель.