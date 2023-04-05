PIN-UP Foundation обеспечил внутренне перемещенных лиц из горячих точек гуманитарной помощью

Благотворительный фонд системно помогает тем, кто в этом больше всего нуждается

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation оказал гуманитарную помощь переселенцам и семьям, которые имеют детей с инвалидностью и проживают в Константиновской общине Донецкой области.

Команда PIN-UP Foundation закупила более 5 тонн продуктов питания и средств гигиены для поддержки украинцев из Бахмута, Соледара и Часового Яра, которые покинули свои дома из-за боевых действий и поселились в Константиновской общине. Также без внимания не остались и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Выдача гуманитарных наборов происходит ежедневно в волонтерском штабе Help me, который с самого начала полномасштабного вторжения помогает людям. В общей сложности помощь уже получили более 1000 семей.

"Сегодня PIN-UP Foundation особое внимание уделяет украинцам, которые пострадали от войны. Задача Фонда – помочь нуждающимся. Поэтому мы откликнулись на запрос волонтеров и местной администрации города и обеспечили людей необходимыми продуктами. Фонд продолжит реализацию гуманитарных инициатив и будет поддерживать украинцев и дальше", - прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Гуманитарная помощь реализуется благотворительным фондом PIN-UP Foundation совместно с общественной организацией "Инициатива женщин Донбасса" и "Порядок Константиновки" при содействии Донецкой областной военно-гражданской администрации в городе Константиновка.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

Напомним, в конце прошлого года PIN-UP Foundation закупил и передал для жителей Константиновки 22 тонны гуманитарной помощи. Продуктовые пакеты и гигиенические наборы получили многодетные семьи, переселенцы, малоимущие семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие незащищенные категории населения.

Фото: shutterstock, PIN-UP Foundation