PIN-UP Foundation забезпечив внутрішньо переміщених осіб з гарячих точок гуманітарною допомогою

Благодійний фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує

Благодійний фонд PIN-UP Foundation надав гуманітарну допомогу переселенцям і сім’ям, які мають дітей з інвалідністю та мешкають у Костянтинівській громаді Донецької області.

Команда PIN-UP Foundation закупила понад 5 тонн харчових продуктів і засобів гігієни для підтримки українців з Бахмута, Соледара та Часового Яру, які залишили свої домівки через бойові дії та оселилися у Костянтинівській громаді. Також без уваги не залишилися і родини, які виховують дітей з інвалідністю. Видача гуманітарних наборів відбувається щодня у Волонтерському штабі "Help me", який від самого початку повномасштабного вторгнення допомагає людям. Загалом допомогу вже отримали понад 1000 сімей.

"Сьогодні PIN-UP Foundation особливу увагу приділяє українцям, які постраждали від війни. Задача Фонду – допомогти тим, хто цього потребує. Тому ми відгукнулися на запит волонтерів і місцевої адміністрації міста та забезпечили людей необхідними продуктами. Фонд продовжить реалізацію гуманітарних ініціатив і підтримуватиме українців й надалі", – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Гуманітарна допомога реалізується благодійним фондом PIN-UP Foundation спільно з громадською організацією "Ініціатива жінок Донбасу" та "Порядок Костянтинівки" за сприяння Донецької обласної військово-цивільної адміністрації у місті Костянтинівка.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

Нагадаємо, наприкінці минулого року PIN-UP Foundation закупив і передав для жителів Костянтинівки 22 тони гуманітарної допомоги. Продуктові пакети та гігієнічні набори отримали багатодітні родини, переселенці, малозабезпечені сім'ї, пенсіонери, люди з інвалідністю та інші незахищені категорії населення.

Фото: shutterstock, PIN-UP Foundation