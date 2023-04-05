А война уже закончилась? В Виннице заподозрили создание новой политсилы "при поддержке" известного агрохолдинга

В регионе заговорили о политической рекламе и предвыборной агитации

Несмотря на продолжение активной фазы войны с россией, жизнь в тылу почему-то все больше свидетельствует о том, что она закончилась. И речь не только о случаях откровенно пренебрежительного отношения к военным, как это было на днях в Буковеле. Речь идет и о возвращении к политической жизни.

В сети продемонстрировали 16-страничную газету с красноречивым названием "Новости Винницы", которую вполне можно воспринять как проявление политической рекламы. Нехитрая верстка в "два стакана и подвал", простые фото, несложная инфографика на три оттенка серого и, как водится, областные деятели современности – начиная с избранных "Новинами Вінниці" депутатов райсоветов и заканчивая главой ОВА.

На страницах газеты читателям рассказывают, кто и как восстанавливает областной центр и возвращает по всей области роль лидера регионального развития. На фоне ежедневных трагедий на фронте (и в мирных городах) такие призраки предвыборных времен выглядят сюрреалистично.

16-страничная газета «Новини Вінниці»

Отдельно стоит обратить внимание на тираж – 100 тысяч экземпляров! При отсутствии подписчиков, добровольно платящих за откровенно "вылизанный" контент, это значительные средства. У пользователей возник справедливый вопрос: за чей счет этот "праздник печатного слова", а главное – зачем?

МХП поддерживает "свободу слова" в регионе

Один из крупнейших в Украине агрохолдингов "Мироновский хлебопродукт" (ТМ "Наша ряба" и другие) не чужд ни "Новинам Вінниці", ни компании спикеров, представленных на страницах.

В упомянутой газете новости от Благотворительного фонда "МХП – Громаді" стоят даже без плашки "реклама".

Абонемент на слово, как говорится, имеют народные депутаты от Винницкой области Николай Кучер, его дочь Лариса Билозир, бизнесмен и кондитер Геннадий Вацак, которые в свое время отошли от ориентированной на Коломойскую группы "За Майбутнє" и сейчас представляют депутатскую группу "Довіра". Она известна тем, что "подпитывается" именно от крупных агропредприятий. Удивительным образом округа этих депутатов совпадают с расположением больших производственных мощностей МХП в Винницкой области.

Таким же удивительным образом хорошей знакомой упомянутой троицы является депутат от "Слуг народа" и по совместительству жена главы Винницкой ОВА – Ирина Борзова, а также бывший глава Винницкой ОГА, соратник пятого президента Петра Порошенко, Валерий Коровий.

Валерий Коровий — глава ОО "Мы — Винничане"

Последний во время местных выборов 2020 года шел в облсовет от партии "Украинская Стратегия Гройсмана", но сильно обиделся на партийцев за то, что не получил желаемый бюджетный комитет и демонстративно составил мандат. Уже через год, в сентябре 2021 года, Коровий объявил о создании общественного объединения "Мы — Винничане", а сегодня рассказывает, что все вышеупомянутые люди — активные участники ОО, которые искренне заботятся о вверенных им территориях и не забывают поддерживать армию.

На фото слева направо: Валерий Коровий, Лариса Билозир, Николай Кучер, Геннадий Вацак

Отметим, что упомянутая выше Лариса Билозир в своем Instagram не скрывает свою связь с ОО "Мы — Винничане", которую создал Коровий.

Нардеп Лариса Билозир

Казалось бы, предприятия работают, платят налоги, а нардепы-мажоритарщики "по-семейному" заботятся о вверенных округах. В чем же проблематика вопроса?

Местные жители ищут ответ — зачем рядом с действительно полезными делами восстанавливать институт карманных общественных организаций, которые при определенных обстоятельствах сейчас превращаются в локальные партии и начинают игру в местных князьков? Зачем это "князькам" — понятно. Всегда есть соблазн перекроить интересный регион, который может взять пальму первенства по релокации производств во время войны.

Зачем это "спонсорам", листингующимся на Лондонской бирже и находящимся под пристальным взором правоохранительных органов на предмет выполнения норм закона о деолигархизации? Иметь "свою" локальную политсилу, которая опять же не играет и не будет играть важную роль на общегосударственном уровне? Очевидно, ответы на эти вопросы еще предстоит поискать.

Как бы то ни было, но игра в предвыборную агитацию во время войны выглядит по меньшей мере странной.