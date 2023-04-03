"Езжай в свой Бахмут": в Буковеле обругали украинского военного - сеть в ярости

У каждой стороны свои версии происходящего

В Украине еще не успел затихнуть скандал с избиением украинского военного в церкви, как на одном из самых популярных курортов страны разгорелся конфликт между воином, проходящим реабилитацию, и отдыхающим.

В скандале, который прямо сейчас разгорается в сети попытался разобраться "Телеграф".

Так, 3 апреля в социальных сетях начало распространятся видео, снятое в одном из спа-отелей Буковеля. На опубликованных кадрах, можно увидеть, одного из посетителей, грубящего в сторону автора видео, который, как утверждается, является военнослужащим ВСУ, проходящим реабилитацию.

"Смотри какие провокаторы поприезжали тут и начинают умничать. Откуда он тут приехал. Ну и езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь, отсиживаешься", — говорит посетитель.

Позже мужчина, называющим себя солдатом, рассказал свою более полную версию происходящего. По его словам, находясь на реабилитации в Буковеле он якобы неоднократно слышал оскорбления в адрес ВСУ.

"Я слышал, что ВСУ — это скотина. Сегодня ВСУ называли не очень хорошими вещами. Видео, которое предыдущее мое — это чувак, который сказал "какая разница" и ты ч*о езжай дальше в свой Бахмут. Пускай больше знают в нашей многострадальной стране вот таких вот "героев". Царствие им небесное и пускай едут к дядюшке пу", — говорит автор видео.

Увиденное и услышанное на опубликованных кадрах вызвало настоящий гнев среди пользователей. Те были возмущены отношениям к нашим военным и требуют наказания для посетителя, оскорблявшего его.

Однако, позже со своим видением и своей картиной происходящего высказались уже и по ту сторону. Девушка, называющая себя женой посетителя, заявляет, что на самом деле конфликт якобы начался из-за языка, а военный подошел к ним выпивший и начал приставать.

"Вчера в спа подошел выпивший военный и начал говорить на каком языке нам разговаривать. Ему не понравилось, что люди разговаривают не на украинском языке. Он начал говорить, что нам нужно ехать в россию. Мой муж среагировал, конечно, это сначала было более мягко, потом он еще раз подошел, начал его провоцировать. Просто подходил несколько раз, то ему не нравилось как мой муж на него смотрит, то еще что-то. В итоге он спровоцировал так всю ситуацию, что он в нужный момент снял все на камеру", — утверждает женщина.

Она добавила, что они изначально не знали, что мужчина был военным и вообще, что в отеле, в который они приехали с детьми и родителями, проходят реабилитацию бойцы ВСУ.

В сети, к слову, узнали в хамившем мужчине, предпринимателя из города Черкассы. Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук, который и опубликовал данные героя видео, отметил, что непозволительно никому приставать ни к военным ни к гражданским, однако в данной конкретной ситуации гражданский, по его мнению, оказался более неправ и поэтому, от него теперь ждут извинений.

Ранее мы писали, что в Киеве преподаватель топ-вуза из-за языка "отправляла" студентов на фронт.