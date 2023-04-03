"Їдь у свій Бахмут": у Буковелі облаяли українського військового - мережа розлючена

У кожної сторони свої версії того, що відбувається

В Україні ще не встиг затихнути скандал із побиттям українського військового у церкві, як на одному з найпопулярніших курортів країни розгорівся конфлікт між воїном, який проходить реабілітацію, та відпочиваючим.

У скандалі, який прямо зараз розгоряється в мережі, спробував розібратися "Телеграф".

Так, 3 квітня у соціальних мережах почало поширюватиметься відео, зняте в одному зі спа-готелів Буковеля. На опублікованих кадрах можна побачити одного з відвідувачів, що грубить у бік автора відео, який, як стверджується, є військовослужбовцем ЗСУ на реабілітації.

"Дивись які провокатори понаїхали тут і починають розумнічати. Звідки він тут приїхав. Ну і їдь у свій Бахмут, чого ти тут сидиш, відсиджуєшся", — каже відвідувач.

Пізніше чоловік, який називає себе солдатом, розповів свою версію того, що відбувається. За його словами, перебуваючи на реабілітації в Буковелі, він нібито неодноразово чув образи на адресу ЗСУ.

"Я чув, що ЗСУ — це худоба. Сьогодні ЗСУ називали не дуже хорошими речами. Відео, яке попереднє моє — це чувак, який сказав "яка різниця" і ти ч*о їдь далі у свій Бахмут. Нехай більше знають у нашій багатостраждальній країні ось таких ось "героїв". Царство їм небесне і нехай їдуть до дядечка пу", — каже автор відео.

Побачене та почуте викликало справжній гнів серед користувачів. Ті були обурені відношенням до наших військових та вимагають покарання для відвідувача, який ображав його.

Однак пізніше зі своїм баченням і своєю картиною того, що відбувається, висловилися вже й по той бік. Дівчина, яка називає себе дружиною відвідувача, заявляє, що насправді конфлікт нібито почався через мову, а військовий підійшов до них напідпитку і почав чіплятися.

"Вчора в спа підійшов випивший військовий і почав говорити якою мовою нам розмовляти. Йому не сподобалося, що люди розмовляють не українською мовою. Він почав говорити, що нам потрібно їхати в росію. Мій чоловік зреагував, звичайно, це спочатку було м’якше, потім він ще раз підійшов, почав його провокувати… Просто підходив кілька разів, то йому не подобалося як мій чоловік на нього дивиться, то ще щось… У результаті він спровокував так усю ситуацію, що він у потрібний момент зняв усе на камеру", — стверджує жінка.

Вона додала, що вони не знали, що чоловік був військовим і взагалі, що в готелі, в який вони приїхали з дітьми і батьками, проходять реабілітацію бійці ЗСУ.

У мережі, до речі, впізнали у чоловікові, що хамив, підприємця з міста Черкаси. Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук, який і опублікував дані героя відео, зазначив, що недозволено нікому чіплятися ні до військових ні до цивільних, однак у цій конкретній ситуації цивільний, на його думку, виявився більш неправим і тому від нього тепер чекають вибачень.

Раніше ми писали, що у Києві викладач топ-вузу через мову "відправляла" студентів на фронт.