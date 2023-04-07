Три дня до сильной магнитной бури и полторы недели – до "летней жары": какие сюрпризы подготовила погода украинцам

Во второй декаде апреля начнется потепление с ежедневными температурами от +10 до +15 градусов тепла

Вопреки обещаниям синоптиков о том, что в ближайшие дни Украину ожидает ненастье, на праздник Благовещения, 7 апреля, будет сравнительно тепло и комфортно.

Такой прогноз в своем "Фейсбуке" дает Наталья Диденко.

"Сравнительно, конечно, но днем в большинстве областей ожидается +9+13 градусов. На востоке снова теплее всего, +12+18, на западе еще холод потянется, +5+9 градусов, а в прикарпатских областях еще холоднее может быть", — пишет специалист.

Дожди пройдут в восточной части, в Запорожье, в Днепре с районами, на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Киевщине.

А также дождь, местами с мокрым снегом – в Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковской области, в Черновицкой области.

Все, кто не попал в этот список, без осадков.

В Киеве 7 апреля в течение дня ожидается +10 градусов. "Немного где-то покапает дождь, не серьезный", — добавляет синоптик.

На выходных, 8-9 апреля, в Украине сохранится дождливая, но теплая погода, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич.

В центральных и восточных областях осадки будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3…+8°С, днем +9…+14°С.

В то же время такая погода установилась ненадолго: по прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина во второй декаде апреля начнется потепление с ежедневными температурами от +10 до +15 градусов тепла.

Существенного потепления в большинстве областей следует ожидать в канун Пасхи.

В то же время геомагнитная ситуация в Украине остается стабильной: сегодня, 7 апреля, ощутимых геомагнитных колебаний не ожидается, и у многих людей есть возможность подготовиться к сильной магнитной буре, которая, по прогнозам ученых, даст о себе знать в начале следующей недели.

Поэтому, по большому счету, после магнитной бури следует ожидать резкого повышения температуры, а там уже и до мая недалеко – а он, как писал "Телеграф", может быть теплым и солнечным.