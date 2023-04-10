Защитники Авдеевки получили два дрона при содействии Favbet Foundation
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Всего при содействии фонда ВСУ получили 100 авто, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования
Национальная гвардия Украины получила два дрона при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Дроны переданы в спецподразделение, которое держит оборону в районе Авдеевки. DJI Mavic помогут защитникам Украины в ведении аэроразведки и корректировке артиллерийского огня.
В целом при содействии фонда ВСУ получили 100 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.
В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.
Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.
Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.