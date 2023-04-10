Захисники Авдіївки отримали два дрони за сприяння Favbet Foundation

Всього за сприяння фонду ЗСУ отримали 100 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання

Національна гвардія України отримала два дрони за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Дрони передані до спецпідрозділу, який тримає оборону в районі Авдіївки. DJI Mavic допоможуть захисникам України у веденні аеророзвідки та коригуванні артилерійського вогню.

Всього за сприяння фонду ЗСУ отримали 100 авто, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet.

Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проєктів фонду орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.