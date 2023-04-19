PIN-UP Foundation помог киевской больнице "Феофания" медикаментами

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation продолжает поддерживать учреждения, нуждающиеся в помощи из-за военных действий в Украине. На этот раз Фонд обеспечил лекарствами клиническую больницу "Феофания" в Киеве.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation, кроме гуманитарной поддержки украинцев, оказывает помощь больницам, работающим в тяжелых условиях и не имеющим необходимых ресурсов для оказания качественной медицинской помощи. По запросу клинической больницы "Феофания" команда Фонда закупила и передала лекарства и гигиенические материалы для медицинского персонала и пациентов больницы.

PIN-UP Foundation сделал это с полной ответственностью и желанием помочь людям, нуждающимся в медицинской помощи.

"Сегодня медицинские работники стоят на передовой здравоохранения и безопасности украинской нации. Наша команда испытывает большую благодарность и уважение за их работу и рада помочь в обеспечении необходимыми ресурсами и средствами, чтобы сделать жизнь медицинских работников и пациентов немного легче и комфортнее. PIN- UP Foundation стремится сделать все возможное для тех, кто делает чрезвычайно важную работу в условиях войны», – прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.

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