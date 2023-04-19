PIN-UP Foundation допоміг київській лікарні "Феофанія" медикаментами

Благодійний фонд PIN-UP Foundation продовжує підтримувати установи, які потребують допомоги через військові дії в Україні. Цього разу Фонд забезпечив ліками клінічну лікарню "Феофанія" у місті Києві.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation, окрім гуманітарної підтримки українців, надає допомогу лікарням, які працюють у важких умовах та не мають необхідних ресурсів для надання якісної медичної допомоги. На запит клінічної лікарні "Феофанія" команда Фонду закупила і передала ліки та гігієнічні матеріали для медичного персоналу та пацієнтів лікарні.

PIN-UP Foundation зробив це з повної відповідальністю та бажанням допомогти людям, які потребують медичної допомоги.

"Сьогодні медичні працівники стоять на передовій охорони здоров’я та безпеки української нації. Наша команда відчуває велику вдячність і повагу за їхню роботу і рада допомогти у забезпеченні необхідними ресурсами та засобами, щоб зробити життя медичним працівникам та пацієнтам трохи легшим та комфортнішим. PIN-UP Foundation прагне зробити все можливе для тих, хто робить надзвичайно важливу роботу в умовах війни", – прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

Фото: Unsplash