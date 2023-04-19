"Артек Медикал Групп" опровергает обвинения журналистов

Речь идет о якобы слишком высокой стоимости оборудования для Национального института рака

ООО "Артек Медикал Групп" собирается подать в суд на издание "Цензор.Нет" из-за ложных данных, поданных в расследовании о закупках на медицинских тендерах. Представители компании подчеркивают — обнародованная журналистами информация неправдива, а представители СМИ не обращались к ним за комментарием.

Что произошло?

17 апреля на "Цензоре" вышел материал, в котором анализируется закупка компьютерного томографа производства SIEMENS для Национального института рака. Тендер был проведен через Prozorro, а его конечная сумма составила 45 млн грн. При этом журналисты утверждали, что другим компаниям вроде бы удавалось приобрести подобную технику за гораздо меньшие средства — примерно на 15 млн грн дешевле.

Реакция ООО "Артек Медикал Груп"

В компании объясняют, что компьютерные томографы, которые журналистка "Цензора" сравнивает в своем материале, разные, а следовательно, выводы издания — непрофессиональные или сознательно искажены таким образом, чтобы нанести вред репутации предприятия.

"Медицинское оборудование экспертного класса, к которому относится, в частности, КТ для Института рака, конфигурируется под конкретные задачи специализированных медицинских учреждений. В этом случае конфигурация была сформирована под выполнение диагностики, 3D- биопсии и малоинвазивного лечения онкозаболеваний под контролем КТ в соответствии с узкоспециализированными задачами, которые стоят перед специалистами Институт рака", — отмечают в ООО "Артек Медикал Групп".

Также представители компании добавляют, что приобретенный ими томограф включает еще несколько важных приложений:

комплект 3D-биопсии с возможностью малоинвазивного лечения под контролем КТ.

две мультимодальные рабочие станции для врачей диагностов-онкологов для постобработки медицинских изображений, полученных из диагностического оборудования любого вида (КТ, МРТ, ОФЭКТ, ОФЭКТ-КТ, ПЭТ, ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ, ультразвук, маммография, агиография, рентгенография, рентгеноскопия, данные ядерной медицины) с возможностью их объединения и верификации. Станции оборудованы специальными медицинскими мониторами и лицензионным программным обеспечением изготовителя с использованием искусственного интеллекта для диагностики онкозаболеваний.

источник бесперебойного питания мощностью 120 кВт.

56 комплектов средств защиты от излучения различных наименований и т. д.

В ООО "Артек Медикал Групп" подчеркивают — только источник питания для подобной медицинской техники стоит более 1,6 млн грн. К тому же компания не является эксклюзивным дистрибьютором и поставщиком медицинской продукции SIEMENS. В данном конкретном тендере участвовали и другие предприятия.

"Советуем редакции поинтересоваться у победителя тендера, почему они отказались выполнять заказ. И почему вместо них контракт по предложенной цене выполнило ООО "Артек Медикал Групп", — отмечают представители общества.

Добавим, что, по данным компании, к ним не поступало никаких официальных обращений от журналистов "Цензор.Нет" перед выпуском публикации. Таким образом, мнение ООО "Артек Медикал Групп" не было освещено в расследовании, хотя его автор Татьяна Галковская и утверждает, что отправляла запросы.

Представители компании отмечают: они добросовестно соблюдают все требования действующего законодательства, выполняя все запросы заказчиков. Информация о закупках, участниками которых они являются, остается открытой и может быть проверена. В частности, это подтверждается и тем, что "Артек Медикал Групп" прошли жесткую процедуру комплаенса в SIEMENS, которая проходила в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами.

Именно поэтому компания собирается судиться с целью защиты своей репутации. Это произойдет, если издание не удалит обнародованную статью, а вместо нее не опубликует официальное опровержение и извинения от редакции и журналистки. В настоящее время ООО "Артек Медикал Групп" занимается тем, что опровергает ложные данные.