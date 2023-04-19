"Артек Медікал Груп" спростовує звинувачення журналістів

Йдеться про нібито завелику вартість обладнання для Національного інституту раку

ТОВ "Артек Медікал Груп" збирається подати до суду на видання "Цензор.Нет" через неправдиві дані, подані у розслідування щодо закупівель на медичних тендерах. Представники компанії підкреслюють — оприлюднена журналістами інформація є неправдивою, а представники ЗМІ не зверталися до них за коментарем.

Що сталося?

17 квітня на "Цензорі" вийшов матеріал, в якому аналізується закупівля комп'ютерного томографа виробництва SIEMENS для Національного інституту раку. Тендер був проведений через Prozorro, а його кінцева сума сягнула 45 млн грн. При цьому журналісти стверджували, що іншим компаніям начебто вдавалося придбати подібну техніку за набагато менші кошти — приблизно на 15 млн грн дешевше.

Реакція ТОВ "Артек Медікал Груп"

У компанії пояснюють, що комп'ютерні томографи, які журналістка "Цензору" порівнює у своєму матеріалі є різними, а, отже, висновки видання — непрофесійні або ж свідомо викривлені таким чином, аби завдати шкоди репутації підприємства.

"Медичне обладнання експертного класу, до якого відноситься, зокрема, КТ для Інституту раку, конфігурується під конкретні завдання спеціалізованих медичних установ. В цьому випадку конфігурація була сформована під виконання діагностики, 3D-біопсії та малоінвазивного лікування онкозахворювань під контролем КТ відповідно до вузькоспеціалізованих завдань, які стоять перед фахівцями Інститут раку", — зазначають у ТОВ "Артек Медікал Груп".

Також представники компанії додають, що придбаний ними томограф включає в себе ще кілька важливих додатків:

комплект 3D-біопсії з можливістю малоінвазивного лікування під контролем КТ.

дві мультимодальні робочі станції для лікарів діагностів-онкологів для пост обробки медичних зображень, отриманих з діагностичного обладнання будь-якого виду (КТ, МРТ, ОФЕКТ, ОФЕКТ-КТ, ПЕТ, ПЕТ-КТ, ПЕТ-МРТ, ультразвук, маммографія, агіографія, рентгенографія, рентгеноскопія, дані ядерної медицини) з можливістю їх об’єднання та верифікації. Станції обладнані спеціальними медичними моніторами та ліцензійним програмним забезпеченням виробника з використанням штучного інтелекту для діагностики онкозахворювань.

джерело безперебійного живлення потужністю 120 кВт.

56 комплектів засобів захисту від випромінювання різних найменувань тощо.

В ТОВ "Артек Медікал Груп" підкреслюють — саме лише джерело живлення для подібної медичної техніки коштує понад 1,6 млн грн. До того ж, компанія не є ексклюзивним дистриб'ютором та постачальником медичної продукції SIEMENS. У цьому конкретному тендері брали участь й інші підприємства.

"Радимо редакції поцікавитись у переможця тендера, чому вони відмовились виконувати замовлення. І чому замість них контракт за запропонованою ціною виконало ТОВ "Артек Медікал Груп", — зазначають представники товариства.

Додамо, що, за даними компанії, до них не надходило жодних офіційних звернень від журналістів "Цензор.Нет" перед випуском публікації. Таким чином думка ТОВ "Артек Медікал Груп" не була висвітлена у розслідуванні, хоча його авторка Тетяна Галковська і стверджує, що відправляла запити.

Представники компанії наголошують: вони сумлінно дотримуються всіх вимог чинного законодавства, виконуючи всі запити замовників. Інформація про закупівлі, учасниками яких вони є, лишається відкритою і може бути перевірена. Зокрема, це підтверджується і тим, що "Артек Медікал Груп" пройшли жорстку процедуру комплаєнсу в SIEMENS, яка відбувалася згідно з найвищими європейськими стандартами.

Саме тому компанія збирається позиватися до суду з метою захисту своєї репутації. Це станеться, якщо видання не видалить оприлюднену статтю, а замість неї не опублікує офіційне спростування та вибачення від редакції і журналістки. Наразі ж ТОВ "Артек Медікал Груп" займається тим, що спростовує неправдиві дані.