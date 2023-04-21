Мочанов раскритиковал суд, не отпустивший экс-замминистра обороны Шаповалова на поруки

Взять на поруки Вячеслава Шаповалова готовы были 11 военных и волонтер

Экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов в начале полномасштабного вторжения остался в Киеве, работая на благо Вооруженных Сил Украины. Теперь его в ходе лишенного объективности процесса обвиняют в "злонамеренном препятствовании выполнению задач ВСУ в особый период", написал волонтер, телеведущий и блоггер Алексей Мочанов.

Во время последнего заседания, состоявшегося по делу Шаповалова, судей просили перевести его из изолятора под домашний арест или отдать на поруки. Однако те отказались слушать аргументы и доводы защиты.

"Забавно слушать деятелей со стороны обвинения, рассказывающих, как и что нужно было делать год назад в активную фазу активной фазы. Им, наверное, из закарпатского котла, куда их собрали, как чертей на пересменку, было виднее", — возмутился Мочанов.

По его словам, репутацию Шаповалова уничтожают через СМИ, а удержание в СИЗО направлено на моральное подавление экс-заместителя министра обороны с целью заставить признать вину.

Известный волонтер сравнил это дело с делами против генерала Дмитрия Марченко, Андрея Антоненко ("Риффа") и генерала СБУ Валерия Шайтанова. Такие процессы часто заканчиваются оправдательным приговором, однако репутация фигурантов оказывается запятнана навсегда, несмотря на их роль в защите Украины.

"Они все заслужили чтобы даже при подозрениях, которые всегда идут рядом с их должностями — им не избирали меру пресечения в виде содержания под стражей в ИВС или СИЗО. А как минимум домашний арест, ночной или круглосуточный. В идеале — поруки или личные обязательства. Пока идёт следствие. А не вот этот вот грёбанный беспредел", — считает Мочанов.

Взять на поруки экс-замминистра обороны Шаповалова готовы были 11 военных и волонтер Мочанов.

Напомним, Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных Сил. Его обвиняют в "препятствовании ВСУ" из-за поставки амуниции для военных. Как оказалась, часть амуниции, закупленной Минобороны Украины сразу после полномасштабного вторжения РФ, была некачественной, хотя и имела натовские сертификаты качества.