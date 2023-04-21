Мочанов розкритикував суд, який не відпустив ексзаступника міністра оборони Шаповалова на поруки

Взяти на поруки Вячеслава Шаповалова готові були 11 військових та волонтер

Ексзаступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов на початку повномасштабного вторгнення залишився у Києві, працюючи на благо Збройних Сил України. Тепер його у ході позбавленого об'єктивності процесу звинувачують у "зловмисному перешкоджанні виконанню завдань ЗСУ в особливий період", написав волонтер, телеведучий та блогер Олексій Мочанов.

Під час останнього засідання, яке відбулося у справі Шаповалова, суддів просили перевести його з ізолятора під домашній арешт чи віддати на поруки. Однак ті відмовилися слухати аргументи та доводи захисту.

"Кумедно слухати діячів з боку обвинувачення, які розповідають, як і що потрібно було робити рік тому в активну фазу активної фази. Їм, напевно, із закарпатського котла, куди їх зібрали, як чортів на перезмінку, було видніше", — обурився Мочанов.

За його словами, репутацію Шаповалова знищують через ЗМІ, а утримання у СІЗО спрямоване на моральне придушення ексзаступника міністра оборони із метою змусити визнати провину.

Відомий волонтер порівняв цю справу зі справами проти генерала Дмитра Марченка, Андрія Антоненка ("Ріффа") та генерала СБУ Валерія Шайтанова. Такі процеси часто закінчуються виправдувальним вироком, проте репутація фігурантів заплямована назавжди, незважаючи на їхню роль у захисті України.

"Вони всі заслужили, щоб навіть за підозр, які завжди йдуть поряд з їхніми посадами – їм не обирали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ІТТ чи СІЗО. А як мінімум домашній арешт, нічний чи цілодобовий. В ідеалі — поруки чи особисті зобов'язання. Поки триває слідство. А не ось це грьобане свавілля", — вважає Мочанов.

Взяти на поруки ексзаступника міністра оборони Шаповалова готові були 11 військових та волонтер Мочанов.

Нагадаємо, Шаповалов відповідав за тилове забезпечення Збройних сил. Його звинувачують у "перешкоджанні ЗСУ" через постачання амуніції для військових. Як виявилося, частина амуніції, закупленої Міноборони України відразу після повномасштабного вторгнення РФ, була неякісною, хоч і мала натовські сертифікати якості.